CCINA Constanţa şi Up România, parteneriat pentru mediul de afaceri

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa şi Up România au încheiat un parteneriat prin care firmelor membre CCINA care se alătură Up România li se asigură o serie de beneficii dedicate: cardul Up Dejun, cardul Up Cadou, cardul Up Cultura, cardul Up Vacanţă cu cost de emitere card 0 lei, cost transport prima comandă 0 lei pentru cei care semnează un contract până la data de 31 decembrie 2023.Totodată, membrii CCINA ce relaţionează cu Up România primesc acces în secţiunea de „Oferte speciale” din Up MultiBeneficii, timp de şase luni, ofertă valabilă pentru cei care au un contract activ cu minim o comandă pe unul dintre produsele Up Dejun, Up Cadou, Up Cultura, Up Vacanţă, în anul curent.„Calitatea de membru al CCINA Constanţa se confirmă prin prezentarea legitimaţiei sau a adeverinţei emise de partenerul CCINA”, au precizat reprezentanţii Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură.