Navigator român, în mâinile rebelilor Houthi! Nava «Galaxy Leader», dusă lângă coasta statului Yemen

Terorism pe mare! Aşa este catalogată acţiunea rebelilor Houthi din Yemen, care au capturat o navă cargo la bordul căreia se află 25 de navigatori, printre care, în mod precis, şi un român. Autorităţile au activat celula de criză, iar la această oră se fac demersuri pentru eliberarea echipajului.Autorităţile israeliene au anunţat că rebeli Houthi din Yemen au capturat o navă cargo deţinută de britanici şi operată de japonezi în sudul Mării Roşii, descriind incidentul drept un „act de terorism iranian” cu consecinţe asupra securităţii maritime internaţionale. Iranul a respins ferm acuzaţiile Israelului conform cărora piraţii au acţionat la comanda Teheranului.Cert este că, printre cei 25 de navigatori captivi, se află cel puţin un român.„La data de 19 noiembrie a.c., nava «Galaxy Leader», sub pavilion Bahamas, care naviga în Marea Roşie, a fost capturată de către miliţiile Houthi şi dusă lângă coasta statului Yemen, iar din informaţiile de primă sesizare, printre membrii echipajului s-ar afla şi un cetăţean român.Din dispoziţia ministrului afacerilor externe, a fost activată Celula de Criză Interinstituţională, fiind demarate procedurile standard pentru astfel de cazuri care implică cetăţeni români.Ministerul Afacerilor Externe, prin Celula de Criză Interinstituţională, în cooperare şi coordonare cu celelalte autorităţi române cu atribuţii în materie şi în strânsă legătură cu alţi parteneri internaţionali, continuă să monitorizeze cu maximă atenţie situaţia şi întreprinde demersuri în vederea soluţionării acesteia”, se arată într-un comunicat de presă transmis, luni, 20 noiembrie, de Ministerul Afacerilor Externe.Se recomandă prudenţa şi discreţia„Navigatorul implicat în incident este din Brăila, dar locuieşte cu familia la Constanţa. Nu este membru de sindicat, dar situaţia de faţă depăşeşte aria noastră de competenţă. Este foarte posibil să mai fie la bord şi alţi navigatori români.Aşteptăm şi noi informările oficiale, dar, în astfel de cazuri, se recomandă prudenţa, discreţia, acţiunile de orice natură fiind menite să nu pericliteze şi mai mult vieţile navigatorilor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, preşedintele Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) şi şef al Inspectoratului ITF România.Nava „Galaxy Leader” este deţinută de o companie înregistrată sub numele Ray Car Carriers, cu sediul în Isle of Man, care este o unitate a Ray Shipping, înfiinţată la Tel Aviv, potrivit datelor LSEG.Compania japoneză Nippon Yusen (9101.T), cunoscută şi sub numele de NYK, a declarat că a înfiinţat un grup de lucru pentru a colecta mai multe informaţii, inclusiv cu privire la siguranţa celor 25 de membri ai echipajului, care provin din Filipine, Bulgaria, Ucraina, România şi Mexic. Nava, un transportor de maşini, se îndrepta spre India dinspre Europa fără încărcătură, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.Japonia face apel la rebeli, solicitând în acelaşi timp ajutorul autorităţilor saudite, omaneze şi iraniene pentru a lucra la eliberarea rapidă a navei şi a echipajului său.Prizonierii, trataţi după principiile islamiceRebelii Houthi, aliaţi ai Teheranului, au transmis un mesaj scurt, fără a face referire la Israel: „Tratăm echipajul navei în conformitate cu principiile şi valorile islamice”. Ei au lansat salve de rachete cu rază lungă de acţiune şi drone împotriva Israelului, în semn de solidaritate cu militanţii palestinieni Hamas care luptă în Fâşia Gaza.