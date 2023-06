Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă. „Undă verde” pentru obţinerea autorizaţiei de securitate nucleară

Vineri, 9 iunie, a fost semnat acordul de sprijin între statul român - Guvernul României, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Transporturilor - şi Societatea Naţională Nuclearelectrica, în vederea dezvoltării Proiectului strategic naţional Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă.Semnarea acordului permite demararea activităţilor aferente etapei a II-a a proiectului, şi anume: Încheierea contractelor pentru elaborarea ingineriei critice necesare actualizării proiectului; Actualizarea bugetului proiectului; Structurarea şi contractarea finanţării şi agrearea unei arhitecturi contractuale adecvate pentru implementarea proiectului; Obţinerea opiniei favorabile a Comisiei Europene în urma notificării proiectului conform art. 41 din Tratatul EURATOM şi respectiv a unei decizii pozitive în conformitate cu dispoziţiile europene relevante în materia ajutorului de stat; Obţinerea autorizaţiei de securitate nucleară pentru etapa de construcţie şi luarea deciziei finale de investiţie, pentru trecerea în etapa III (construcţie).„Unităţile 3 şi 4, al căror termen de intrare în exploatare comercială sunt anii 2030, respectiv 2031, vor adăuga încă 10TWh energie curată, stabilă şi accesibilă în sistemul energetic naţional, sprijinind securitatea energetică. În plus, cele patru unităţi de la Cernavodă vor genera aproximativ 66% din energia curată a României, cu un impact în atingerea ţintelor de decarbonare ale României.Proiectul Unităţilor 3 şi 4 este deosebit de important pentru viitorul energetic al României şi pentru protecţia consumatorului şi, în acelaşi timp, un motiv de mândrie pentru întreaga echipă Nuclearelectrica”, a declarat Cosmin Ghiţă, director general Nuclearelectrica.Prin semnarea Acordului de sprijin, statul român s-a angajat să realizeze demersurile necesare pentru finanțarea Proiectului Unităților 3 și 4 CNE Cernavoda inclusiv prin: acordarea de garanții de stat finanțatorilor proiectului, în cadrul oricăror acorduri sau memorandumuri interguvernamentale de sprijin sau în afara unor astfel de acorduri; implementarea schemei de tip „Contracte pentru diferență” și adoptării măsurilor administrative și/sau legislative în vederea asigurării îndeplinirii criteriilor tehnice prevăzute în Actul Delegat Complementar al Comisiei Europene; aportul în natură prin cantitatea de apă grea și de octoxid de uraniu aferent primei încărcături de combustibil nuclear, apa de răcire pentru funcționarea celor 2 unități nucleare și finalizarea liniilor de transport a energiei electrice necesare în scopul racordării la Sistemul Energetic Național și evacuarea energiei electrice produse în cele două unități nucleare.Intenția statului român și a SNN, în conformitate cu noua strategie de dezvoltare a proiectului, este de a realiza acest proiect într-un consorțiu euro-atlantic în baza Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile din România.În cadrul COP 27, în noiembie 2022, US Exim Bank a anunțat emiterea a două scrisori de interes pentru finanțarea serviciilor tehnice furnizate de SUA în legătură cu proiectul Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă, dezvoltat de filiala Societății Naționale Nuclearelectrica S.A.Pe baza informațiilor preliminare prezentate, EXIM va putea lua în considerare finanțarea până la 50 milioane USD din contractul de export al SUA pentru servicii tehnice de pre-proiect ca parte a programului Engineering Multiplier Program (EMP) în faza a doua a proiectului. Ulterior, in faza a III-a a proiectului va putea lua în considerare finanțarea până la 3 miliarde USD din contractul de export al SUA pentru servicii de inginerie și de management de proiect pentru contractul de finalizare a Unităților 3 și 4 ale centralei nucleare de la Cernavodă.Proiectul Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă va fi implementat în baza Strategiei de continuare, aprobată de acționarii SNN în anul 2021, în trei etape, în conformitate cu experiența internațională în construcția de centrale nucleare:Etapa 1, demarată la sfârșitul anului 2021, reprezintă etapa pregătitoare, inițiată prin capitalizarea și operaționalizarea companiei de proiect, Energonuclear S.A. Această etapă va dura până la 24 de luni, timp în care se va pregăti/actualiza un set de documentații de inginerie și securitate necesare pentru demararea Proiectului (actualizarea documentelor de bază de licențiere, a ghidurilor de securitate, a modificărilor de proiect legate de securitate nucleară, reevaluarea structurilor civile existente etc.), necesare pentru fundamentarea unei decizii preliminare de investiție.În cadrul acestei etape, la 25 noiembrie 2021, Energonuclear S.A., compania de proiect, a semnat primul contract cu Candu Energy, membră a Grupului SNC-Lavalin și Autoritatea de proiectare și OEM Candu (producătorul original al tehnologiei Candu) pentru Proiect. În cadrul contractului, CANDU Energy va furniza servicii de inginerie pentru elaborarea și actualizarea documentației necesare pentru inițierea Proiectului Unităților CANDU 3 și 4.Etapa 2 a proiectului, Lucrări preliminare - prezentată mai sus.Etapa 3 a Proiectului, etapă estimată la 69-78 de luni, constă în mobilizarea șantierului, începerea lucrărilor de construcție, punerea în funcțiune și începerea exploatării comerciale a Unității 3 în 2030 și a Unității 4 în 2031.