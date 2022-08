A rămas fără bani, rucsac şi bunuri, după ce a petrecut în camera de hotel. Cum au rezolvat situaţia jandarmii din Constanţa

Minivacanța s-a încheiat pentru mulți turiști, dar jandarmii Grupării Mobile Constanța au foat la datorie, la Vama Veche. Astfel, echipajul de intervenție pe timpul patrulării pe strada Ion Creangă, în zona unui fast-food, a observat un tânăr de aproximativ 18 ani care la vederea autospecialei a băgat grăbit niște bani în buzunar și a devenit brusc preocupat de vitrina unui magazin încercând să treacă cât mai neobservat. Acest lucru a ridicat suspiciuni jandarmilor care au trecut la legitimarea persoanei și urmare a răspunsurilor primite, conducerea la postul de poliție.







Întrebat fiind despre lucrurile pe care le are în rucsacul pe care îl deținea, acesta a început să se bâlbâie și să găsească tot felul de explicații, gen: nu mai amintesc, eram băut când am plecat de acasă, mama mi le-a pus, etc. Urmare a deschiderii rucsacului, s-a adeverit că tânărul avea ceva de ascuns deoarece nu putea spune nimic despre suma de 2423 ron, obiectele vestimentare, boxa portabilă, borseta ce conține suma de 205 ron, pantofii sport, dar nici despre cardul care era pe numele unei persoane de sex feminin.







Drept urmare, jandarmii au căutat titularul cardului pe aplicația Facebook și i-au lăsat un mesaj prin care-i aduceau la cunoștință găsirea cardului asupra unei alte persoane. Nu mică le-a fost mirarea când după scurt timp la postul de poliție și-a făcut apariția un tânăr din Târgul Mureș, care s-a prezentat ca fiind fiul posesoarei cardului și care le a spus jandarmilor că în seara precedent a petrecut cu o persoană în camera de hotel și că de dimineață a observat lipsa sumei de 4000 ron, a rucsacului, precum și-a altor bunuri.







Acesta și-a recunoscut și recuperat bunurile și suma de 2670 ron, restul până la 4000 ron fiind cheltuiți de către tânărul depistat care s-a ales cu o sesizare care se poate transforma într-un dosar penal de furt calificat.