Jandarmii Grupării Mobile Constanţa, la datorie. A plouat cu amenzi, în cele două zile de weekend

Astfel, în perioada menționată, jandarmii grupării au întocmit acte de sesizare pentru 21 de tineri depistați având asupra lor substanţe susceptibile de a produce efecte psihoactive, din care exemplificăm:





- în data de 05.08, în jurul orei 12.30, pe strada Faleze din Vama Veche, echipajul a observant un grup de 3 tineri care la momentul observării autospecialei de jandarmi s-au despărțit, mergând grabiți în direcții diferite. După interceptarea persoanelor și declinarea identitații, în rucsacul unuia dintre tineri a fost găsită într-un recipient de plastic o substanță albă, cristalizată ambalată in pliculețe autosigilante si folii transparente și un plic autosigilant transparent care conținea o substanță vegetală solidă, de culoare maronie, precum și cheie unui autoturism.





În urma verificării autoturismului, jandarmii au mai găsit în cotieră, scrumieră și sub scaunul pasagerului, ambulate sub diferite forme, fragmente vegetale de culoare verde olive, sub forma de muguri, o substanța alba cristalizată si un recipient metalic sub forma de tub cu capac ce conține o substanță albă cristalizată, un cântar de mare precizie si un dispozitiv metalic de prizat substanță pulverulentă.





- în data de 06.08, în jurul orei 04.30, în zona unui club din Vama Veche, au fost depistați 2 tineri care aveau asupra lor 20 de folii de staniol alimentar împăturite ce conțineau o substanță vegetală de culoare verde olive, sub forma de muguri.





- în data de 07.08, în jurul orei 05.30, în Vama Veche pe plajă, au fost depistați 2 tineri de 25 de ani care confectionau o țigaretă artizanală. La vederea jandarmilor, una dintre persoane a aruncat un plic și a luat-o la fugă, acesta fiind prins după aproximativ 300 m și încătușat datorită comportamentului violent, atât fizic cât si verbal. Urmare a controlului corporal, într-un pachet de țigări a fost găsită o folie de aluminiu alimentar împăturit ce are in interior substanță vegetală sub forma de muguri, de culoare verde olive și un pliculeț autosigilant, transparent ce prezenta la interior urme de substanță albă pulverulentă.





De asemenea, jandarmii grupării au aplicat un număr de 37 sancțiuni contravenționale, valoarea acestora ridicându-se la suma de 7100 ron.





În weekend-ul 05 – 07 august, un număr de 315 jandarmi din cadrul Grupării Mobile Constanța au fost la datorie pentru menținerea liniștii și ordinii publice în sistem integrat sau în patrule independente, în municipiul Constanța, localitatile Năvodari, stațiunile Mamaia, Costinești, Neptun, Olimp, Cap Aurora și Vama Veche - 2 Mai, precum și alături de reprezentanții A.R.B.D.D. (Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii) în vederea prevenirii și combaterii faptelor antisociale pe plajele sălbatice Corbu și Vadu.