Accidentul mortal de la 2 Mai / Vlad Pascu rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile

sursa fotografiei: hotnews.ro

"Respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată împotriva încheierii de şedinţă din data de 09.02.2024 a Judecătoriei Mangalia, de inculpatul Pascu Matei Vlad (...), cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului", reiese din minuta instanţei.Decizia Tribunalului Constanţa este definitivă.Joi, la Judecătoria Mangalia, începe şi procesul în dosarul în care Vlad Pascu este judecat.Pe 11 octombrie 2023, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia au anunţat că inculpatul Vlad Pascu, din Bucureşti, a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului."În sarcina inculpatului s-a reţinut că, în dimineaţa zilei de 19.08.2023, a condus pe drumurile publice un autovehicul, sub influenţa substanţelor psihoactive, iar, la intrare în localitatea 2 Mai, a acroşat un grup de persoane care se deplasau pe marginea drumului. În urma impactului, a rezultat decesul numiţilor O.A.S. (21 ani) şi D.R.M. (20 ani), precum şi vătămarea corporală a numiţilor B.D.D. (18 ani), C.V.A. (20 ani) şi I.C.I. (20 ani). De asemenea, se reţine că, după producerea accidentului, inculpatul a părăsit locul accidentului", au transmis procurorii.Conform acestora, după ce a fugit de la locul producerii tragediei, Vlad Pascu a fost depistat pe raza localităţii Vama Veche.