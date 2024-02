Sute de mii de euro şi lingouri posibil de aur, descoperite în maşina fiului unui cunoscut om de afaceri

Miercuri, 21 februarie, în jurul orei 19,00, poliţiştii din cadrul Biroului de Ordine Publică au oprit în trafic un bărbat, de 38 de ani, din Brăila, în timp ce conducea un vehicul pe strada Unirii din municipiu, informează IPJ Brăila."În urma verificărilor efectuate în baza de date, poliţiştii au constatat că bărbatul are exercitarea dreptului de a conduce suspendată. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând faptul că avea o îmbibaţie alcoolică de 0,07 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, brăileanul a fost testat şi cu aparatul din dotare, rezultând indicii cu privire la o posibilă prezenţă a substanţelor psihoactive. Totodată, în urma controlului efectuat asupra sa şi în vehicul au fost descoperite obiecte tăietor-înţepătoare şi o sumă de bani ce a fost ridicată în vederea continuării verificărilor şi a stabilirii provenienţei acestora", a precizat joi IPJ Brăila.În cauză sunt continuate cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.Potrivit unor surse judiciare, citate de Agerpres, bărbatul de 38 de ani este fiul cunoscutului afacerist Sorin Costin, decedat în noiembrie 2022, care fusese partener de afaceri cu fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila Gheorghe Bunea Stancu.