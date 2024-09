Acum să vă vedem! Rezerviștii îi somează pe parlamentarii din Constanța și anunță un nou protest

Prin acest manifest se cere promovarea, în regim de urgență, a unei prevederi legale privind actualizarea pensiilor militare de stat, prin luarea în considerare, și pentru rezerviști, a cuantumului soldei de grad aflată în plată la militarii activi, în baza Ordonanței nr. 26/2024, dar și continuarea demersurilor pentru eliminarea, în cursul anului 2024, a inechităților din sistemul de pensii militare, oferindu-se pensii egale pentru funcții, grade și condiții egale, întrucât în prezent diferențele sunt foarte mari și se accentuează cu fiecare nouă reglementare.





„După ce, o lungă perioadă de timp, am fost denigrați că am avea pensii speciale sau «nesimțite», după ce s-a mințit în opinia publică spunându-se că militarii nu au contribuit la sistemul de pensii și după ce, prin tertipuri juridice, ne-au fost anulate, sistematic, drepturi prevăzute în Legea 80/1995 și Legea 223/2015, acum suntem privați iarăși, tot ilegal, de actualizarea soldei de grad. Gradul militar nu are nici o legătură cu statutul de activ sau rezervist, este un drept câștigat, pe care nu îl poate lua nimeni, iar recunoașterea și compensarea lui trebuie să fie unice”, transmit rezerviștii.





Manifestul a fost semnat de președintele ANCMRR MApN Constanța, Vasile Hermeneanu; președintele Filiala 1 SCMD Constanța, Ilie Truță; președintele BT SNPPC Constanța, Ion Sorin Boldeanu; președintele Asociația „Roland Pârlogeau”, Florin Pâcleanu; președintele Filiala 2 SCMD Mangalia, Traian Stănculete și președintele Asociației transmisioniști, radiolocație, cercetare și război electronic Constanța, Ion Ciobanu.











De asemenea, în discuțiile purtate cu președinții partidelor care au parlamentari în mandat, sindicaliștii au solicitat introducerea pe ordinea de zi a Biroului Permanent al Camerei Deputaților a problemei actualizării soldei de grad a rezerviștilor din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (SAOPSN).





Potrivit comandorului în rezervă Ilie Truță, dacă până la data de 24 octombrie nu va fi rezolvată problema actualizării soldei de grad, pe 26 octombrie va fi organizat un nou protest, la București.





„Ne exprimăm speranța că în conducerea politică, administrativă și militară a statului mai sunt și oameni responsabili, care analizează corect situația și sunt în măsură să aibă intervenții salutare, concordante cu litera și spiritul Constituției și legilor țării!”, precizează textul manifestului.





Deși au mai fost organizate două proteste la București, la datele de 9 mai, respectiv 7 iunie, unde mii de persoane au strigat nemulțumirile în ceea ce privește pensiile militare de stat și solda de grad, până în prezent nu au fost luate măsuri pentru remedierea acestora.