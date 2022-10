Aplauze pentru marinarii de pe nava maritimă hidrografică „Cătuneanu”, la întoarcerea de la două exerciții multinaționale

Nava maritimă hidrografică „Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu” a sosit luni, 17 octombrie, în Portul Militar Constanța, din Oceanul Atlantic, unde a participat, în perioada 20 august - 17 octombrie, la exercițiile multinaționale „REPMUS 22” şi „DYMS 22”. „REPMUS” și „DYNAMIC MESSENGER” („DYMS 22”) sunt exerciții NATO, desfășurate în raioane din Atlanticul de Nord, menite să promoveze dezvoltarea capacităților sistemelor maritime fără echipaj și să îmbunătățească interoperabilitatea acestor sisteme. Obiectivul principal al exerciţiilor l-a constituit consolidarea cooperării și creșterea interoperabilității între structuri NATO în domeniile hidrografiei, oceanografiei și a echipamentelor autonome de cercetare hidrografică și oceanografică. Scopul participării marinarilor militari români la aceste exerciţii internaționale, alături de parteneri din state membre NATO, constă în perfecționarea nivelului de instruire al echipajului în acțiunile de cercetare hidrografică, prin punerea în aplicare a procedurilor comune cu celelalte nave și echipaje partenere participante la exerciții. pentru creșterea gradului de interoperabilitate al forțelor NATO specializate în acest domeniu.Acțiunile desfășurate pe mare au cuprins cercetări hidrografice, în conformitate cu procedurile Alianței, precum și exerciții comune de căutare și salvare, reaprovizionare, remorcaj, vitalitate, apărare apropiată, manevre tactice, exerciții complexe de comunicații și manevre de trecere printr-un canal dragat. De asemenea, la data de 29 septembrie, nava maritimă hidrografică „Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu” a sărbătorit 26 de ani în serviciul Forțelor Navale Române.După 24 de ani de la participarea cu succes a distrugătorului „Mărășești” la exercițiul „Strong Resolve 98” (cel mai mare exercițiu organizat de NATO în acel an), în Golful Biscaya, prima misiune a Marinei Militare desfășurată în Oceanul Atlantic după semnarea Parteneriatului pentru Pace, Forțele Navale Române au revenit, în acest an, cu succes la exerciții în Oceanul Atlantic.Nava maritimă hidrografică „Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu” este comandată de locotenent-comandorul Toma Laurențiu și are la bord un echipaj format din 59 de militari precum şi patru ofiţeri de stat major.Forțele Navale Române se adaptează permanent la schimbările mediului de securitate produse pe flancul sud-estic al Alianței Nord-Atlantice și participă cu personal și platforme de luptă la exercițiile organizate de aliați, pentru a contribui la consolidarea măsurilor de apărare colectivă.