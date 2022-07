Beţi şi fără permis de conducere, pe străzile din Constanţa! Dosare penale cu nemiluita

Beţi sau fără permis de conducere, dar totuşi la volan. Aşa au fost surprinşi mai mulţi indivizi, când au fost traşi pe dreapta de poliţiştii din Constanţa. Deşi exemplele sunt multiple, redăm doar câteva dintre cazurile cu care s-au confruntat oamenii legii.Au băut şi s-au urcat la volanAşadar, la data de 4 iulie a.c., în jurul orei 7.00, polițiști din cadrul Biroului de Poliție Vama Veche – 2 Mai au identificat un bărbat, de 33 de ani, care a condus un autoturism pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiul Mangalia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Bărbatul în cauză a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.O zi mai târziu, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 56 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul I. C. Brătianu din municipiul Constanța, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La volan, dar fără permisPe aceeaşi dată, în jurul orei 00.00, polițiști din cadrul Serviciului Rutier au identificat un bărbat, de 28 de ani, care a condus un autoturism pe DN2A, în zona aeroportului Mihail Kogălniceanu, având suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pentru perioada în curs.De asemenea, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au mai tras pe dreapta un alt bărbat, de 43 de ani, care a condus un autoturism pe strada Dionisie cel Mic din municipiul Constanța, având suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pentru perioada în curs.Caz tras la indigo şi pe strada Dezrobirii din municipiul Constanța, unde un tânăr a fost prins la volan deşi avea suspendat acest drept.În toate cauzele au fost întocmite dosare de cercetare penală.