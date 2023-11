Cât de sigur este Portul Constanţa? Creştere spectaculoasă a fenomenului infracţional

Portul Constanţa este principala poartă prin care mărfurile intră sau ies din România, un loc în care se produc mulţi bani, cu oportunităţi semnificative de dezvoltare a afacerilor. Astfel, nu-i de mirare că multora portul le face „cu ochiul” pentru a da lovituri, iar fenomenul infracţional creşte de la an la an.Vapoare, dane, operatori, containere pline de mărfuri. Activitate 24 de ore din 24, şapte zile pe săptămână, 365 de zile pe an. O forfotă continuă, personal român, navigatori străini, aflux de energie constructivă, dar şi gânduri ascunse, necurate, de genul „Să mergem la furat!”.Cât de sigur este Portul Constanţa - la acest capitol incluzând atât bunurile materiale ale agenţilor economici, dar şi integritatea corporală a angajaţilor din port, cine supraveghează vigilent activitatea, ce se poate face pentru a ţine sub control fenomenul infracţional? Am adresat aceste întrebări şefului Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime Constanţa, comisar şef Mihai Huba, iar într-un final, au sosit şi răspunsurile, transmise de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.Furturi din vagoane şi din societăţile comercialeDatele culese din teren în ceea ce priveşte dinamica fenomenului infracţional în portul Constanţa nu sunt foarte îmbucurătoare, săgeata urcând tot mai sus pe graficul fărădelegilor.„În anul 2023, în portul Constanţa s-a înregistrat o creştere cu 9,62% a fenomenului infracţional faţă de anul 2022 şi cu 4,96% faţă de anul 2021”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, agent şef adjunct de poliţie Olimpia Ceară, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanţa, care vine şi cu o explicaţie: „Aceste creşteri se înregistrează în contextul socio-politic regional actual, care a generat creşterea tranzitului de mărfuri prin portul Constanţa, atât pe cale rutieră, cât şi pe cale feroviară”.Am întrebat care sunt infracţiunile cele mai frecvente întâlnite în port, este cazul să fim mai atenţi, să nu primim un par în cap, să fim tâlhăriţi, ori agenţii economici să rămână fără bunuri?„Un procent de peste 50% din infracţiunile sesizate în portul Constanţa este reprezentat de infracţiunile de furt, în special furturile din vagoanele de marfă şi din societăţile comerciale”, explică agentul şef adjunct Olimpia Ceară.Deci, în port se fură! Este o realitate ce nu poate fi contestată, un fenomen care există de mii de ani, care a supravieţuit vremurilor şi care va dăinui cât lumea. Cu toate acestea, trebuie luate măsuri pentru a limita proporţiile fenomenului, iar la acest capitol, am întrebat dacă, din punct de vedere al resurselor umane ale Poliţiei Transporturi Maritime, sunt suficienţi agenţi operativi suficienţi pentru a acoperi întreaga zonă, se fac suficiente acţiuni de prevenţie sau control.„Serviciul de Poliţie Transporturi Maritime acţionează permanent pentru reducerea infracţionalității în portul Constanţa prin activităţi specifice, punctuale, de prevenire a furturilor din obiectivele economice, din vagoanele de marfă şi de la infrastructura feroviară.Structurile de poliţie din Portul Constanţa asigură serviciul poliţienesc permanent şi intervin prompt la toate evenimentele sesizate de către cetăţeni, funcţiile existente fiind încadrate în proporţie de aproximativ 88%”, a precizat reprezentantul IPJ Constanţa.Cum colaborează Poliţia Transporturi Maritime cu operatorii economici pentru reducerea fenomenului infracţional?„Serviciul de Poliţie Transporturi Maritime avizează planurile de pază ale operatorilor portuari şi verifică respectarea legislaţiei în vigoare, aceasta fiind una dintre măsurile de prevenire a infracţiunilor de furturi din obiectivele economice de pe raza portului Constanţa.Serviciul de Poliţie Transporturi Maritime desfăşoară permanent activităţi de prevenire şi combatere a infracţionalității în portul Constanţa, unele dintre aceste acţiuni fiind desfăşurate şi în colaborare cu poliţişti din cadrul Gărzii de Coastă, Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Constanţa şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa.Îi asigurăm, în continuare, pe agenţii economici de întreaga noastră disponibilitate, receptivitate şi obiectivitate în rezolvarea problemelor cu care se confruntă, numai în măsura în care acestea intră în competenţa noastră de soluţionare”, a transmis Serviciul de Poliţie Transporturi Maritime.Dosar transmis la ParchetAşadar, Poliţia spune că munceşte, că este cu ochii pe hoţi. Cu toate acestea, faptele rele nu lipsesc, iar două dintre acestea s-au petrecut în Şantierul Naval Constanţa, unde doi agenţi de pază ai SC Histria Protguard, Florin Petrişor şi Altan Aslan, au descoperit, la controlul efectuat asupra a două autoturisme conduse de Andrei Cristian Crîngaşu, angajat al firmei NBS Maritime, respectiv Marius Calen, administrator al firmei Calen, o serie de materiale neferoase, cupru, bronz inox, piese îmbinare vană şi ţevi metalice.A fost anunţată Poliţia, iar la faţa locului s-au prezentat agentul principal Paul Frigioiu şi agentul şef Florian Ghica, împreună cu ofiţerul de serviciu Marian Filip. S-a declanşat o anchetă şi am întrebat în ce stadiu se mai află dosarul.„În ceea ce priveşte sesizarea Şantierului Naval Constanţa, menţionăm că în cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt, cercetările fiind continuate sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa”, a precizat agentul şef adjunct Olimpia Ceară.