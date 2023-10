Vile, păduri, acţiuni şi maşini de lux! Câte bogăţii au strâns şefii Portului Constanţa

De obicei, în locurile prin care se învârt mulţi bani sunt şi oameni bogaţi. Nu este o regulă generală, însă cu siguranţă conducerea Portului Constanţa se înscrie pe aceste coordonate. Ar fi şi culmea ca o unitate de asemenea importanţă strategică să fie „păstorită” de oameni ce încheie luna cu 1.000 de euro pe statul de plată.Dacă vă întrebaţi cine sunt cei care iau decizii în Portul Constanţa, cine se ocupă de bunul mers al principalei porţi de acces a mărfurilor spre/dinspre Europa şi întregul mapamond, trebuie să ştiţi că Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CN APM) SA Constanţa, care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii ei economice. Compania este administrată de un consiliu de administraţie compus din şapte membri, ales de adunarea generală a acţionarilor, însă există şi o conducere executivă.Cât de bogaţi sunt oamenii care ocupă aceste poziţii de top? Rămâne la latitudinea dumneavoastră, stimaţi cititori, să trageţi singuri concluzii, însă cu siguranţă nu au grija zilei de mâine!După ce, în ediţiile anterioare, am dat publicităţii declaraţiile de avere ale directorului general Florin Vizan, ale membrilor echipei sale din conducerea executivă şi ale primilor patru membri ai consiliului de administraţie, vom da publicităţii şi raportările făcute, pe anul 2023, de ceilalţi trei membri CA al companiei.Hârtii de (mare) valoareMembru provizoriu al CA al CN APM, Cătălin Diaconu deţine un apartament în Bucureşti, în suprafaţă de 70 mp, un alt imobil, tot în Bucureşti, în suprafaţă de 11 mp, şi un autoturism Toyota, an fabricaţie 2020.La capitolul conturi, depozite bancare sau fonduri de investiţii, Diaconu a raportat 415.000 lei şi 37.000 euro, iar în privinţa acţiunilor/părţi sociale şi a hârtiilor de valoare deţinute, stă iarăşi bine. Este acţionar la Aquila Part Prod Com (600 acţiuni - 422 lei valoarea la zi), BRD Group Societe Generale SA (238 - 2.885 lei), Digi Communications (89 - 3.142 lei), Med Life (135 - 2.492 lei), Sphera Franchise Group (55 - 1.004 lei), Romgaz (100 - 4.190 lei), Transgaz (64 - 1.018 lei), Banca Transilvania (105 - 1.974 lei), Purcări Wineries Public Company Limited (183 - 1.812 lei).Deţine hârtii de valoare/titluri de stat la Ministerul Finanţelor în valoare totală de 85.000 lei, iar din dobânzi şi dividende a încasat 1.200 lei.Cătălin Diaconu este şi membru al CA al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti SA.Vicepreşedintele Dan Alexandru Catană, membru provizoriu CA, are în proprietate un apartament în Bucureşti, în suprafaţă de 70 mp, şi un teren intravilan, tot în Bucureşti, în suprafaţă de 10 mp. În ultimele 12 luni, a încasat 49.000 lei din vânzarea unui autoturism către Bogdan Alexandru Andrei, iar conturile sunt alimentate cu suma de 22.800 lei.Nu are nici bijuterii, nici ceasuri de lux, dar nici datorii, iar la venituri, a raportat 54.584 lei de la Ministerul Transporturilor şi 74.664 lei de la CN APM.Surse multiple de venituriO situaţie solidă din punct de vedere financiar are şi Constantin Chirilă, membru provizoriu al CA. Acesta deţine un teren forestier în suprafaţă de 14.000 mp la Moroeni (judeţul Dâmboviţa), cotă 1/2, două terenuri agricole, fiecare în suprafaţă de 2.700 mp, la Cristeşti (judeţul Iaşi), o casă de locuit în Constanţa, suprafaţă de 152 mp, cotă 1/2, şi un apartament în Constanţa, suprafaţă de 48 mp, cotă 1/2.Cifre frumoase şi la capitolul conturi curente, depozite bancare, fonduri investiţii, inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare: 321.000 euro şi 609.000 lei.Constantin Chirilă a realizat venituri din mai multe surse: 59.280 lei - salariu, CEO Romania Travel Plus, 18.624 lei - administrator Contempo SRL, 82.956 lei - indemnizaţie membru CA al CN APM, 10.638 lei - indemnizaţie membru Consiliu de Conducere Autoritatea Navală Română, 179.945 lei - indemnizaţie preşedinte CA RAJA SA, 250.000 lei - dividende Romania Travel Plus, 62.636 lei - dividende Contempo SRL.