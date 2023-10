Banii din port! Cât de bogaţi sunt membrii Consiliului de Administraţie al CN APMC

Când spui Portul Constanţa, gândul îţi fuge, inevitabil, la bani. Obiectiv de interes major pentru economia naţională şi devenit punct strategic în actualul context politic internaţional, portul reprezintă poarta principală de acces a mărfurilor din/spre Europa, aici se învârt sume impresionante şi se presupune, aşadar, că şi cei ce veghează la destinele sale au venituri pe măsură.După ce, în ediţiile anterioare, am prezentat averile celor din conducerea executivă, în frunte cu directorul general Florin Vizan, de data aceasta, vom vedea cât de înstăriţi sunt membrii Consiliului de Administraţie (CA) al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CN APM) SA Constanţa.Adrian Daniel Găvruţa, membru provizoriu, preşedinte al CA, nu este proprietar al niciunui imobil - case, apartamente, spaţii comerciale -, dar deţine două terenuri intravilane, în suprafaţă de 1.600 mp, la Blajova (judeţul Timiş), respectiv în suprafaţă de 1.000 mp, la Valiug (judeţul Caraş-Severin). Este, cel mai probabil, pasionat de sporturile pe două roţi, având o motocicletă Kawasaki şi un motociclu Znen, dar şi al autoturismelor de colecţie - un Volkswagen Golf, o Dacie Supernova şi un Opel Frontera.Conform declaraţiei sale de avere, are depozite bancare de 4.000 de euro şi 94.000 lei, iar sursele de venituri sunt diverse: 101.058 lei de la Ministerul Transporturilor, aproximativ 20.000 lei din activitatea universitară, 52.395 lei în calitate de preşedinte CA al CN APMC, 80.424 în calitate de preşedinte al CA al Telecomunicaţii CFR (mandat încheiat pe 17.02.2023), 27.918 lei ca membru proiect RO-NET.O bună situaţie financiară are şi Elena Vlad, membru provizoriu al CA. Ea deţine un apartament în Bucureşti, în suprafaţă de 81 mp, un autoturism Volkswagen Passat, ceasuri şi bijuterii în valoare de 50.000 euro, iar în bănci, are depozite în valoare de 511.000 lei şi 5.238 euro.La fel ca în cazul preşedintelui Găvruţa, Elena Vlad raportează venituri din mai multe surse: 186.206 lei pe contractul individual de muncă, Partidul Social Democrat, 15.899 lei servicii expert contabil, 41.672 lei din dividende şi 84.425 lei indemnizaţie de membru CA al SC RAJA.Suryan-Omar Dede este administrator provizoriu. Nu deţine terenuri, autoturisme sau bijuterii de lux, ci numai o singură casă, în Constanţa, în suprafaţă de 157 mp. În conturile sale se regăsesc aproximativ 180.000 lei, 26.200 dolari şi 20.000 euro, iar la capitolul venituri, a declarat 43.000 lei, salariul de la Şantierul Naval Constanţa, şi 106.000 lei, indemnizaţia de la CN APMC.Mai multe surse de venituri a raportat şi celălalt administrator provizoriu, Mihnea Claudiu Drumea: 19.400 lei de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, 5.000 lei de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, 113.149 lei de la Universitatea Spiru Haret, 96.917 de la Secretariatul General al Guvernului, 24.000 lei de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială Constanţa.Conform declaraţiei sale de avere, Drumea deţine un apartament în Constanţa, în suprafaţă de 100 mp, cotă parte1/2, un autoturism Volkswagen Passat, un autoturism BMW Seria 3, iar în conturi are depozite ce totalizează 15.000 euro şi 156.000 lei. De asemenea, are contractat un credit bancar, în valoare de 95.000 lei.XXXÎntr-o ediţie viitoare, vom da publicităţii şi averile celorlalţi trei membri provizorii ai Consiliului de Administraţie al CN APMC: Dan Alexandru Catană (vicepreşedinte), Constantin Chirilă şi Cătălin Diaconu.