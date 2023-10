Vile, obiecte de artă, bolizi de lux. Averile directorilor Portului Constanţa

Traficul de mărfuri a sporit în portul Constanţa, iar acolo unde e „foială”, sunt - evident - şi bani. Mulţi bani! Funcţiile de conducere sunt mult râvnite, este nevoie de susţinere politică, dar merită „stresul”. În ediţia de astăzi, continuăm să prezentăm averile directorilor companiei, cei ce se ocupă de bunul mers al acestui obiectiv de interes major/strategic pentru economia naţională.Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime (CN APM) SA Constanţa este administrată de un consiliu de administraţie compus din şapte membri, ales de adunarea generală a acţionarilor, însă există şi o conducere executivă. Într-o ediţie anterioară, am dat publicităţii declaraţiile de avere ale directorului general Florin Vizan şi ale altor trei membri ai echipei sale, iar de data aceasta, ne vom opri asupra raportărilor făcute de alţi patru portuari de top.Salarii, chirii, investiţiiLa capitolul bunuri imobile, directorul executiv Mihai Teodorescu deţine în proprietate un teren extravilan, în suprafaţă de 1.000 mp, la Tâncăbeşti (cotă 1/2), un apartament de 47 mp, la Bucureşti, şi o casă de locuit la Lipia (Ilfov), în suprafaţă de 150 mp (cotă 1/2). Are două autoturisme, un Audi şi un Hyundai, bunuri (bijuterii, obiecte de artă, colecţii numismatice) în valoare de 27.200 euro, depozite bancare în lei (156.000) şi euro (5.100) şi a acordat împrumuturi în nume personal în valoare totală de 15.500 euro. La „pasive”, apare un singur credit bancar, în valoare de 68.400 lei.Două terenuri, ambele intravilane - unul la Costineşti, în suprafaţă de 700 mp, şi unul la Constanţa, în suprafaţă de 185 mp -, figurează în declaraţia de avere a lui Tănase Iulian Pepi, director juridic, la acestea adăugându-se o casă de locuit în Constanţa (238 mp), un apartament în Constanţa (59 mp), un autoturism Opel şi un autoturism Mazda. În conturile sale se regăsesc aproximativ 82.000 lei, iar salariul anual încasat de la companie este de 215.668 lei.Nici Emil Sorin Banias, director sucursale, nu stă rău la capitolul avere. În declaraţia sa, apar un teren intravilan la Eforie Sud, în suprafaţă de 199 mp (cotă 1/2), un teren intravilan la Iezeru (jud. Călăraşi), în suprafaţă de 3.488 mp (cotă 1/2), o casă de locuit în Eforie Sud (171 mp; cotă 1/2) şi un apartament în Constanţa (49 mp).Este proprietarul unui Mercedes Benz şi a unei Skoda, deţine hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligaţiuni) în cuantum de 190.800 lei, iar la capitolul datorii, a raportat un credit bancar în valoare de 26.250 euro.Salariul său anual de la CN APM este de 177.500 lei, dar a mai realizat venituri din chirii (1.200 euro) şi din investiţii (aproximativ 5.000 lei).În port, la Cameră şi la ArgusUn volum de muncă uriaş acoperă George Gabriel Vişan, directorul comercial al companiei fiind o prezenţă activă şi în alte societăţi comerciale pe acţiuni.Fost deputat PSD de Constanţa, Vişan deţine trei apartamente - două în Constanţa (47 mp, respectiv 86 mp; cotă 1/2) şi unul în Năvodari (81 mp; cotă 1/2) -, un teren agricol în suprafaţă de 500 mp în Tuzla şi un autoturism Mazda. A raportat titluri de stat, acţiuni, părţi sociale în societăţi comerciale sau împrumuturi acordate în nume personal în sumă de 24.000 euro, respectiv 21.500 lei, iar la bancă are de returnat un credit de 24.300 euro.Iată şi veniturile salariale declarate de George Gabriel Vişan: 20.800 lei de la Camera Deputaţilor, în calitate de consilier parlamentar, 62.500 lei de la Aliment Murfatlar, în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, 30.000 lei de la Comcereal SA, în calitate de membru al consiliului de administraţie, 20.800 lei de la Argus SA, în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, şi 138.600 lei de la CN AMPC, în calitate de director comercial. De asemenea, a mai realizat venituri din chirii - aproximativ 6.000 lei.XXXÎn ediţiile viitoare, vom prezenta şi averile membrilor consiliului de administraţie al CN APM.