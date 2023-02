Cel mai longeviv șef de serviciu din IPJ Constanța a ieșit la pensie

Vineri, 3 februarie, a fost ultima zi în uniformă a comisarului șef Sinan Musledin, șeful Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județeană (IPJ) Constanța. Acesta a trecut în rezervă, în acest sfârșit de săptămână, după 29 de ani în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, dintre care 25 de ani a deslușit urmele lăsate de răufăcători, ca și polițist criminalist. Mai mult, timp de aproape 17 ani din cariera sa, comisarul șef Sinan Musledin a fost șeful Serviciului Criminalistic din inspectoratul de la malul mării, fiind în prezent cel mai longeviv șef de serviciu din această instituție.Într-un interviu acordat pentru „Cuget Liber” în urmă cu ceva vreme, comisarul șef a rememorat începuturile sale în această profesie, complexă, cu provocări dar și cu recompense sufletești pe măsură. „Am intrat în 1994 în Academia de poliție, iar în 1996, am optat pentru criminalistică, pentru că mi s-a părut cea mai completă meserie, îmbină foarte multe lucruri. În plus, este o mare provocare, trebuie să fii stăpân pe tine, să fii calm, să poți să-ți reconsideri întotdeauna ideile, să nu cazi pradă primei păreri, pentru că poate fi greșită. Noi lucrăm cu probele, iar dacă am greșit ceva, putem trimite la închisoare o persoană nevinovată. Asta mi-am ales, am ales cu sufletul și altceva nu am lucrat, nici măcar o zi”, declara la vremea aceea Sinan Musledin.Iar de-a lungul îndelungatei sale cariere s-a remarcat ca un bun profesionist, un om calm și calculat, ce a făcut din profesia sa o pasiune. Ani buni, a fost prezent la locul crimelor atroce din județul Constanța, indiferent de ora din zi sau din noapte, asigurându-se că colegii săi nu lasă nicio probă neinventariată. De altfel, de-a lungu timpului, Serviciul Criminalistic în fruntea căruia s-a aflat a fost apreciat și felicitat de șefii din Poliția Română, iar subordonații săi au primit distincția de „polițistul anului”.Reamintim că înaintea acestuia au încetat raporturile de activitate, tot prin pensionare, alți ofițeri cu experiență, precum comisarul șef Laurențiu Carp- fostul șef al Serviciului Ordine Publică, comisarul șef Mircea Vizitiu, fost adjunct al IPJ Constanța, comisarul șef Ovidiu Zamfir, fost șef al Biroului Control Intern, și comisarul șef Marian Nucu, șeful Serviciului Acțiuni Speciale. Potrivit datelor oficiale transmise de IPJ Constanța, în 2022 au ieșit la pensie 80 de polițiști, dintre care 57 de agenți și 23 de agenți, iar în 2021 – 60 de polițiști.