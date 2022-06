Condamnații cu bani, care fug în străinătate pentru a nu ajunge la închisoare, vor fi acuzați de evadare

„Ministerul Justiției a propus o inițiativă legislativă în acest domeniu, care să acopere, dacă vreți, o lacună legislativă. Nu știu dacă e foarte riguros termenul, pentru că nu e propriu-zis o lacună, ci pur și simplu va trebui să răspundem legislativ unui fenomen de dată recentă, acesta al sustragerii, dacă vreți, de la efectele hotărârii judecătorești definitive penale pronunțate de o instanță din România. Codurile nu prevăd o astfel de situație, pentru că nu ne-am confruntat cu acest fenomen, este un fenomen de dată recentă, cum spuneam. Dar, pe măsură ce această cazuistică se acumulează, este limpede că avem de-a face cu un trend. Eu am lansat un studiu în 2020 asupra acestei probleme, am lansat și câteva scrisori către omologi, am reluat în ianuarie 2022 această problemă”, a declarat ministrul Cătălin Predoiu referitor la această inițiativă legislativă.



Concret, potrivit proiectului, persoanele care nu se predau în termen de şapte zile de la pronunțarea hotărârii definitive vor fi acuzate de evadare și riscă să fie condamnate la încă trei ani de închisoare în plus față de pedeapsa inițială. În ceea ce îi privește pe cei care se sustrăgeau executării pedepselor înainte de intrarea în vigoare a noii prevederi, aceștia ar avea termen 7 zile de la data intrării în vigoare pentru a se preda, în caz contrar vor fi acuzați de evadare.





„Prezentul proiect de lege nu vizează o deficiență a Codului penal în forma sa în vigoare, ci reprezintă o modificare de politică penală în contextul criminologic prezent descris în continuare. Creșterea numărului de condamnați care se sustrag executării pedepsei penale reflectă o realitate socială nouă, urmare a unui cumul de cauze probabile: resurse financiare considerabile ale unora dintre condamnați, sentimentul impunității și mentalitate bazată pe lipsă de respect față de lege și Justiție”, au mai arătat reprezentanții Ministerului Justiției.





Potrivit unei situații făcute publice de Ministerul Justiției la începutul acestui an, pe lista celor care au plecat în străinătate în scopul de a se sustrage executării unor pedepse privative de libertate se află nume „cu greutate”: Cristian Rizea, Florian Tudor, Avraham Morgenstern, Samuel Sorin Beraru, Radu Mazăre, Alina Bica, Daniel Dragomir, Nela Ignatenko, Dragoș Emil Săvulescu, Marian Zlotea, Gino Mario Iorgulescu, Aurel Gabriel Popoviciu, Alexander Bogdan Adamescu, cărora li se adaugă Elena Udrea și Sorin Oprescu.





În ultimii ani, s-a constatat existența unui număr semnificativ de cazuri în care persoanele față de care s-a dispus o pedeapsă definitivă privativă de libertate „persistă în atitudinea de sfidare a legii, sustrăgându-se executării pedepsei”, prin plecarea peste granițe. Mai precis, este vorba despre așa-numiții „condamnați cu bani” care fug peste hotare.