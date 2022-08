Controale nocturne finalizate cu dosare penale pentru şoferii beţi şi drogaţi din staţiunea Mamaia

În acest weekend, polițiștii rutieri constănțeni, sprijiniți de polițiști rutieri ai Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și ai altor inspectorate de poliție județene din țară au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool și substanțe psihoactive la volan. Potrivit IPJ Constanţa, peste 1.200 de conducători auto au fost testați cu aparatele etilotest și drug-test. În urma activităților, au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale, dintre care 17 pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice (sub limita de infracțiune), conducătorilor auto fiindu-le reținute, în vederea suspendării, permisele de conducere. De asemenea, au fost retrase trei certificate de înmatriculare.Totodată, polițiștii rutieri au constatat 21 infracțiuni, dintre care 14 pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive, două pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, două pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, două pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice având permisul suspendat sau anulat și unul la conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere. La acțiune au participat și echipaje canine din cadrul Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu și ale Gărzii de Coastă Constanța.De exemplu, sâmbătă, 13 august, în jurul orei 23.00, polițiștii rutieri au identificat un bărbat, de 35 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia, în stațiunea Mamaia, în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive. În urma testării cu aparatul drug-test a rezultat o valoare pozitivă pentru cannabis, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii substanțelor din sânge. Asupra conducătorului auto a fost găsită o folie cu substanță vegetală. În jurul orei 23.30, oamenii legii au identificat un alt bărbat, de 36 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia, în stațiunea Mamaia, în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive. În urma testării cu aparatul drug-test a rezultat o valoare pozitivă pentru cannabis. La jumătate de oră distanţă, în jurul orei 00.00, polițiștii rutieri au identificat un bărbat, de 44 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia, în stațiunea Mamaia, care a ieşit pozitiv la metamfetamină. Tot în Mamaia, un alt individ, în vârstă de 43 de ani se afla la volan, după ce consumase cocaină. În toate cauzele au fost întocmite dosare de cercetare penală.