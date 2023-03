DETALII ȘOCANTE, în cazul sinuciderii directorului unei școli

În accidentul produs pe DN 2, în zona localităţii Pufeşti din Vrancea, vineri, 17 martie, a fost implicat directorul unei școli din Tecuci, Cristian Stănilă, în vârstă de 37 de ani, profesor de geografie, care după ce a intrat într-o depăşire în momentul în care a observat că din faţă vine un TIR nu a mai revenit pe banda sa de mers. Astfel, impactul a fost unul devastator, iar maşina în care se afla Cristian a fost efectiv compactată.Detalii șocante au apărut după ce a fost identificată victima, conform antena3.ro. Înainte de a-şi pierde viaţa în accidentul de la Pufeşti, Cristian Stănilă i-a scris fostei sale soţii un mesaj cutremurător pe WhatsApp. Acesta o părăsise, în urmă cu doi ani, pentru că se îndrăgostise de o altă femeie."Când vei citi acest mesaj…nu voi mai fi…vei afla că am făcut accident cu un TIR…Asta trebuie să ştie **** (n.r. numele copilului) de acum încolo…tati e un înger care îi va veghea de sus….Nu am putut trăi cu ideea că l-am abandonat la 3 ani şi ceva….nu m-am împăcat niciodată cu asta….ultimii 2 ani au fost groaznici ….fără prieteni, fără un loc unde să îl numesc acasă…fără o familie …da. Acea femeie m-a omorât cu adevărat …ţi-am lăsat toţi banii meransferaţi în cont 300 milioane am transferat pentru ****…să nu ştie nimeni….atât mai am…să te desurci o perioadă cu ****…nu am fost un tată bun pentru **** în ultimii 2 ani…merita un om care să îi fie alături zi de zi…am pierdut multe momente când puteam fi lângă el…am fost de atâtea ori apăsat şi nervos când era cu mine…el voia doar să se joace şi eu nu eram în stare să îi ofer asta…ai grijă de puiul nostru…am încredere în **** că va fi lângă voi…te iubesc ****. Să faci rost de certificatul de deces şi să îi faci lui **** pensie de urmaş", a scris Cristian Stănilă în mesajul trimis fostei sale soţii.