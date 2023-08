DNA a deschis două dosare penale privind autorizarea stației GPL din Crevedia

Pe rolul DNA au fost înregistrate două dosare penale, formate în urma sesizărilor din oficiu, în legătură cu autorizarea staţiei GPL din localitatea Crevedia, anunţă Direcţia Naţională Anticorupţie. Dosarele vizează presupuse infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu autorizarea staţiei GPL, mai arată anchetatorii.

„Pe rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au fost înregistrate două dosare penale, formate în urma sesizărilor din oficiu, având ca obiect săvârşirea de către funcţionari publici a unor presupuse infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu autorizarea staţiei GPL din localitatea Crevedia, judeţul Dâmboviţa, unde în cursul zilei de 26 august 2023 au avut loc două explozii”, anunţă DNA.

„Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzaţii împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificaţia instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidenţă penală.

Alte informaţii referitoare la stadiul anchetei nu pot fi puse la dispoziţie în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1, lit. e, din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Având în vedere interesul major al opiniei publice, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare”, mai transmite DNA, conform News.ro.

Direcţia Naţională Anticorupţie precizează că urmărirea penală se desfăşoară cu privire la faptă („in rem”), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat.Un raport al ISU întocmit în 2020 semnalează neregulile constatate la firma din Crevedia la controlul care a avut loc în acel an. Pompierii au constatat că firma folosea pompe neomologate și nu era respectată distanța legală față de case și liniile de electricitate. Situațiile au fost semnalate către șapte instituții. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că firma ale cărei rezervoare de GPL au explodat nu mai funcționa, "clar că nu mai avea avize sau autorizație."Procurorul General al României, Alex Florența, a anunțat duminică seara ce au descoperit anchetatorii după primele investigații în cazul tragediei de la Crevedia. Florența a explicat că explozia a fost declanșată din cauza unui șofer care a vrut să mute gaz cu un furtun într-o cisternă goală.