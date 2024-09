"Droguri" la liber. Comerțul cu țigări, energizante și alcool, greu de gestionat în rândul minorilor

Marius Cristian Oprișan, jurist și expert în domeniul drogurilor, susține că ar trebui ca, pe lângă campaniile de informare referitoare la consumul de substanțe interzise, în școli să fie reluate discuțiile despre tutun și alcool.





„Văd că tutunul este lăsat deoparte, nu mai vorbește nimeni despre el și se fumează foarte mult, la vârste mult mai fragede, respectiv din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a. Dacă întrebi elevii, nu există clasă de a VI-a, a VII-a în care nu se fumează” a declarat acesta pentru „Cuget Liber”.





În urma vizitelor pe care le-a făcut în unitățile de învățământ din județul Constanța, Marius Oprișan a constatat că elevii minori consumă țigări clasice, vape-uri, tutun încălzit, dar și băuturi energizante. Acestora nu le este greu să procure astfel de produse, chiar dacă vânzarea lor către minori este interzisă prin lege.





„Chiar dacă nu au 18 ani, nu este o mare problemă să își procure țigări. În plus, ce am constatat anul acesta, în primăvară, este că într-un liceu era o clasă în care toată lumea consuma, pe zi, cel puțin o băutură energizantă. Elevii au spus că beau câte două-trei doze de energizant pentru că noaptea stau până târziu pe rețelele de socializare, iar la școală le este somn”, a mai spus sursa citată.







Cum fac minorii rost de aceste produse





Elevii din Constanța susțin că le este foarte ușor să cumpere țigări, alcool și energizante, pentru că foarte puțini vânzători îi întreabă dacă au peste 18 ani.





„Am 18 ani acum, dar fumez de la 12. Când eram mic nu îmi cereau mereu buletinul când cumpăram țigări sau alcool”, a spus Gabi. „Putem să spunem că susținem statul prin taxele enorme pe care le plătim când ne luăm țigări”, a spus colega lui.



Sunt și tineri care nu au împlinit vârsta majoratului, dar deja s-au lăsat de tutun, alcool și energizante și încearcă să îi convingă și pe prietenii lor să le urmeze exemplul.





„Eu am 17 ani, dar deja m-am lăsat de fumat. Nu îmi era greu să fac rost de țigări, nu m-a întrebat nimeni niciodată dacă sunt majoră. În clasa mea, din 28 de elevi, 25 fumează, iar energizantele sunt ca apa, se consumă foarte mult. Și eu am avut o perioadă în care îmi luam energizante, îmi plăceau pentru că au gust de suc, dar am renunțat la ele după ce am auzit că sunt persoane care au murit din cauza lor. La fel a fost și cu alcoolul, am băut când eram mică, mi s-a făcut rău și am zis că nu îmi mai trebuie, mai bine beau apă. Am o prietenă de 12 ani care fumează țigări normale. Eu îi tot zic să se lase, că ar economisi foarte mulți bani, dar este în zadar. Ea mi-a spus că vara fumează mai puțin din cauza căldurii și iarna mai mult”, a spus Denisa.





Lucrătorii comerciali sunt depășiți de situație, adolescenții găsind tot felul de modalități prin care să obțină ceea ce vor.





„Acum este și greu să îți dai seama dacă au sub 18 ani, în special la fetele care se machiază. Eu le cer buletinul atunci când nu sunt sigură, iar atunci se supără și încearcă să mă convingă că sunt majori. De cele mai multe ori vin în gașcă, cu o persoană de 18 ani care cumpără pentru toți”, a susținut o lucrătoare comercială.





Faptul că sunt minori care consumă produse destinate persoanelor majore nu reprezintă o noutate, însă acest fenomen este mult mai răspândit decât pare, iar vârsta minimă de consum scade alarmant.