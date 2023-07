Festivalul „Neversea 2023” s-a încheiat fără evenimente negative

În toate cele patru zile de festival, obiectivele principale ale forțelor de ordine - prevenirea incidentelor și respectarea condițiilor de siguranță - au fost realizate, se arată într-un comunicat al Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis”.„Prin măsurile proactive și dispozitivul preventiv, integrat de ordine publică din zona festivalului s-au urmărit verificarea respectării regulilor de comportament, realizarea în siguranță a accesului, precum și gestionarea rapidă a oricăror evenimente. Astfel, obiectivul de prevenire a fost atins și nu au fost înregistrate incidente de ordine publică”, au afirmat jandarmii.Specialiștii din cadrul Agenției Naționale Antidrog au desfășurat activități cu caracter preventiv, atât premergător începerii festivalului, cât și pe perioada de desfășurare a evenimentului, în urma cărora 5439 de tineri festivalieri au fost informați cu privire la consecințele negative asociate consumului de alcool și substanțe psihoactive, apariția unor noi substanțe, care pot fi etichetate sub alte denumiri sau în amestecuri, existând posibilitatea ca persoanele care le utilizează să nu știe ce consumă și unde să ceară ajutor de specialitate, în caz de urgență.De asemenea, în contextul modificărilor Codului Penal, tinerii au fost informați și despre noua prevedere legislativă (conducătorul auto aflat sub influența alcoolului sau a drogurilor, care provoacă un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, va fi pedepsit cu închisoarea cu executare).Reprezentanții Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Constanța au fost alături de tinerii festivalieri prin folosirea de mesaje dedicate cu privire la fenomenul traficului de persoane și cele mai utilizate metode de recrutare a victimelor, oferind sfaturi pentru evitarea situațiilor periculoase si materiale preventive unui număr de 4235 de persoane.Reprezentanții Direcției Generale Anticorupție - Serviciul Judeţean Anticorupţie Constanța au desfășurat activități pe linia prevenirii faptelor de corupție și popularizării call-centerului D.G.A., ocazie cu care au împărțit 350 de pliante cu caracter preventiv, atât funcționarilor M.A.I. cât și cetățenilor prezenți la eveniment.Serviciul pentru Imigrări al Județului Constanța a desfășurat activități de control la 2 societăți comerciale care și au desfășurat activitatea în perimetrul festivalului, ocazie cu care a fost verificat un număr de 9 cetățeni străini care au desfășurat activități lucrative. Totodată, a fost verificat un număr de 93 de străini participanți la festival, fără a fi identificate probleme.Astfel, jandarmii, poliţiştii și pompierii constănțeni au aplicat un număr de 145 de sancțiuni contravenționale (50 amenzi în valoare totală de 105.705 lei și 25 avertismente), după cum urmează: 29 sancțiuni pentru nerespectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor (22 avertismente și 7 amenzi în valoare de 26.500 lei), 38 sancțiuni la regimul rutier (1 avertisment și 37 amenzi în valoare de 26.105 lei), 4 sancțiuni în valoare de 8.000 ron pentru nerespectarea procedurilor de operare a aeronavelor fără pilot la bord, 69 sancțiuni pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (2 avertismente și 67 amenzi în valoare de 25.600 lei), 4 sancțiuni pentru încălcarea prevederilor privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, în valoare de 14.000 lei, o sancțiune pentru nerespectarea normelor privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, în valoare de 500 lei.În ceea ce privește prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri, prin măsurile active de verificare, au fost oprite din a participa la festival 50 persoane, identificate având asupra lor substanțe interzise la deținere.Acțiunile de prevenire și combatere nu au avut loc doar în zona de desfășurare, activitatea forțelor de ordine fiind concentrată și pe străzile, parcările, restauratele și barurile din zona apropiată locului de desfășurare a festivalului, astfel, un număr de 247 de persoane au fost testate cu etilometru, 5 teste fiind pozitive, iar un număr de 85 de persoane au fost testate cu drug-test, 3 teste fiind pozitive.Pe toată perioada de desfășurare a festivalului, structurile Ministerului Afacerilor Interne au acționat proactiv, desfășurând activități pe mai multe paliere, la nivel național, inclusiv în gări și autogări care aveau legături directe cu municipiul Constanța.Totodată, o atenție deosebită a fost acordată asigurării primului-ajutor, astfel, echipajele implicate în acordarea asistenței medicale de urgență și de prim-ajutor din cadrul ISU Dobrogea și Serviciului de Ambulanță Constanța au acordat sprijin unui număr de 461 de participanți, în următoarele situații: 142 traumatisme diverse (excoriții, contuzii, etc.); alte 319 de cazuri cu afecțiuni medicale diverse (lipotimie, stări febrile, cefalee, cădere de la același nivel, hipertensiune arterială etc.).Zece persoane au avut nevoie de investigații suplimentare și au fost transportate la spital.