Obstacol la graniță! Peste 4.000 de constănțeni, amendați deoarece nu aveau formularul digital de intrare în țară

Formularul care ar fi trebuit să ușureze activitatea de supervizare a celor care intră în țară le dă mai multe bătăi de cap românilor care se întorc fie dintr-o călătorie în interes de serviciu, fie din vacanțe. În ultima perioadă, numeroși constănțeni au reclamat faptul că au fost amendați, deși au completat respectivul formular.





„Am completat formularul cu aproximativ șase ore înainte de intrarea în țară cu avionul, la CNP am trecut datele din pașaport, ceea ce știam că este permis. Dar nu, nu mi-a fost acceptat. Iar la transportul folosit nu am trecut locul pe care am stat în avion. Pentru aceasta am fost amendat cu 2.000 de lei”, ne-a semnalat Ionuț S., un constănțean revoltat. La fel de indignat este și Sebastian O., un navigator care a fost în voiaj în ultimele șase luni. „Eu am fost în voiaj, nici nu am știut despre existența acestui formular. La controlul din aeroport nu m-a anunțat nimeni, nici măcar de faptul că am posibilitatea să completez acest formular în 24 de ore de la intrarea în țară. Am primit o amendă de 2.000 de lei ulterior, dar nici nu m-a întrebat nimeni, la punctul de frontieră, dacă am acest formular, să mi-l verifice”, a afirmat bărbatul.





„În vederea identificării contacților unei persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 și pentru prevenirea expunerii persoanelor la COVID-19, cu cel mult 24 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, toate persoanele au obligația de a completa Formularul Digital de Intrare în România. Completarea se realizează în format digital, cu cel mult 24 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, a formularului prin accesarea adresei www.plf.gov.ro”, a transmis Tudorel Ene, purtător de cuvânt DSP Constanța.









Singura cale de a contesta amenda, în instanță







Cât privește calea pe care o pot urma cei care doresc să scape de sancțiunea pecuniară, acesta a precizat: „Plângerea împotriva procesului verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, emis de către Direcția de Sănătate Publică județeană sau a municipiului București, se poate face în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția, conform prevederilor OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare”.





Evidența de la nivelul DSP Constanța în ceea ce privește sancțiunile privind necompletarea sau completarea greșită a respectivului formular sunt alarmante: „De la introducerea formularului digital de intrare în țară până pe 20 ianuarie au fost aplicate 4.511 amenzi, în valoare totală de 90.220.000 lei”.





Se impune menționat că, la nivel național, au fost exprimate numeroase nemulțumiri privind formularul digital, inclusiv din partea angajaților firmelor de zbor și șoferii de camioane. De asemenea, deputații USR au depus un proiect la Camera Deputaților privind anularea amenzilor și restituirea celor plătite în 30 de zile.





Începând din 20 decembrie 2021, autoritățile din țara noastră au introdus o nouă măsură, „în scopul identificării contacților unei persoane infectate cu virusul SARS-CoV2 și pentru prevenirea expunerii persoanelor la COVID 19”. Astfel, toți cei care intră pe teritoriul țării noastre sunt obligați să completeze formularul digital de intrare în țară. Măsura este una extrem de importantă, în viziunea autorităților, prin urmare și sancțiunea este pe măsură: amendă între 2.000 și 3.000 de lei, cu posibilitatea de a achita 1.000 de lei în 15 zile.