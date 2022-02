Pedepse definitive în Dosarul Polaris! Radu Mazăre și Sorin Strutinsky, condamnaţi la câte cinci ani de închisoare!

Fostul primar al municipiului Constanţa Radu Mazăre a fost condamnat definitiv, azi, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la cinci ani închisoare cu executare pentru luare de mită şi conflict de interese în dosarul "Polaris".



Iniţial, în martie 2019, Mazăre a primit o condamnare la instanţa de fond de 9 ani şi 10 luni de închisoare, pedeapsă scăzută în apel de Instanţa supremă la 5 ani, după ce judecătorii l-au achitat pe fostul primar pentru o parte din infracţiuni.



În acelaşi dosar, omul de afaceri Sorin Gabriel Strutinsky a fost condamnat la 5 ani închisoare pentru complicitate la luare de mită.



De asemenea, fostul deputat PSD Eduard Stelian Martin, patronul companiei Polaris, a fost achitat. Acesta primise la instanţa de fond o condamnare de 5 ani şi jumătate de închisoare, scrie Agerpres.





Ce spune instanţa



1643/1/2020 - Admite apelurile declarate de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorup?ie şi de inculpaţii Mazăre Radu Ştefan, Strutinsky Sorin Gabriel, S.C. Polaris M Holding S.R.L., Martin Eduard Stelian, Harpalete Doru Aurelian, Tolea Tudoriţa, Oprea Sorina Laura, Mutalâp Ghiulnihal ?i Pavel Alina împotriva sentinţei penale nr.187 din data de 3 mai 2019 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală în dosarul nr.4453/1/2015. Desfiin?ează, în parte, sentin?a primei instan?e ?i rejudecând: 1. În baza art. 396 alin. 5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin.1 lit. b teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul MAZĂRE RADU ŞTEFAN (...) pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art.132 din Legea nr.78/2000 coroborat cu art. 248 C.pen. anterior raportat la art.2481 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin.5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin.1 lit. c C.proc.pen., achită pe inculpatul MAZĂRE RADU ŞTEFAN pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită prevăzută de art. 254 alin.1 C.pen. anterior raportat la art. 6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. (cazul Polaris). Condamnă pe inculpatul MAZĂRE RADU ŞTEFAN la 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită prevăzută de art. 254 alin.1 C.pen. anterior raportat la art. 6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 C.pen. În baza art. 65 alin.1 şi 2 C.pen. anterior, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a şi b C.pen. anterior pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 71 alin.1 C.pen. anterior, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a şi b C.pen. anterior de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. Condamnă pe inculpatul MAZĂRE RADU ŞTEFAN la 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită prevăzută de art. 254 alin.1 C.pen. anterior raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 65 alin.1 şi 2 C.pen. anterior, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a şi b C.pen. anterior pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 71 alin.1 C.pen. anterior, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a şi b C.pen. anterior de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. Condamnă pe inculpatul MAZĂRE RADU ŞTEFAN la 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conflict de interese în formă continuată, prevăzută de art. 2531 alin.1 C.pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. anterior şi art. 5 C.pen. În baza art. 71 alin.1 C.pen. anterior, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. anterior de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 33 lit. a raportat la art. 34 lit. b C.pen. anterior, contopeşte pedepsele stabilite şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 C.pen. anterior, contopeşte pedepsele complementare şi aplică inculpatului pedeapsa interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a şi b C.pen. anterior pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 71 alin.1 C.pen. anterior, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a şi b C.pen. anterior de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 88 şi 89 C.pen. anterior, deduce din pedeapsa principală rezultantă durata reţinerii de 24 de ore de la 16 la 17.03.2015 şi durata arestării preventive de la 2.04.2015 la 24.06.2015, respectiv de la 08.05.2019 la 24.09.2019. 2. În baza art. 396 alin.5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin.1 lit.c C.proc.pen., achită pe inculpatul STRUTINSKY SORIN GABRIEL (...) pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită prevăzută de art.26 alin. 1 raportat la art. 254 alin.1 C.pen. anterior şi la art.6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicare art. 5 C.pen. (cazul Polaris). Condamnă pe inculpatul STRUTINSKY SORIN GABRIEL la 5 ani închisoare pentru complicitate la luare de mită, prevăzută de art.26 raportat la art. 254 alin.1 C.pen. anterior şi la art.6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 65 alin.1 şi 2 C.pen. anterior, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a şi b C.pen. anterior pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 71 alin.1 C.pen. anterior, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a şi b C.pen. anterior de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. Condamnă pe inculpatul STRUTINSKY SORIN GABRIEL la 5 ani închisoare pentru complicitate la luare de mită, prevăzută de art. 26 raportat la art. 254 alin.1 C.pen. anterior şi la art. 6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 65 alin.1 şi 2 C.pen. anterior, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a şi b C.pen. anterior pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 71 alin.1 C.pen. anterior, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a şi b C.pen. anterior de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 33 lit. a raportat la art. 34 lit. b C.pen. anterior, contopeşte pedepsele stabilite şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 C.pen. anterior, contopeşte pedepsele complementare şi aplică inculpatului pedeapsa interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a şi b C.pen. anterior pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 71 alin.1 C.pen. anterior, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a şi b C.pen. anterior de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art.88 alin.1 C.pen. anterior, deduce din pedeapsa principală rezultantă durata arestării preventive de la 2.04.2015 la 30.06.2015. 3. În baza art. 396 alin.5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin.1 lit. b teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul MARTIN EDUARD STELIAN (...) pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de la abuz în serviciu prevăzută de art. 26 raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 coroborat cu art. 248 C.pen. anterior raportat la art.2481 C.pen. anterior şi cu aplicarea art.5 C.pen. În baza art. 396 alin.5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin.1 lit. c C.proc.pen., achită pe inculpatul MARTIN EDUARD STELIAN pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită prevăzută de art. 255 alin. 1 C.pen. anterior raportat la art. 6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. 4. În baza art. 396 alin.5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin.1 lit. b teza I C.proc.pen., achită pe inculpata S.C.POLARIS M HOLDING S.R.L. (...) pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 26 raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 coroborat cu art. 248 C.pen. anterior raportat la art.2481 C.pen. anterior şi cu aplicarea art.5 C.pen. În baza art. 396 alin.5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin.1 lit. c C.proc.pen., achită pe inculpata S.C.POLARIS M HOLDING S.R.L. pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită prevăzută de art. 255 alin. 1 C.pen. anterior raportat la art. 6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. 5. În baza art. 396 alin.5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin.1 lit. b teza I C.proc.pen., achită pe inculpata TOLEA TUDORIŢA (...) pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută art. 132 din Legea nr. 78/2000 coroborat cu art. 248 C.pen. anterior raportat la art.2481 C.pen. anterior şi cu aplicarea art.5 C.pen. 6. În baza art. 396 alin.5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin.1 lit. b teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul HARPALETE DORU AURELIAN (...) pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută art. 132 din Legea nr. 78/2000 coroborat cu art. 248 C.pen. anterior raportat la art.2481 C.pen. anterior şi cu aplicarea art.5 C.pen. 7. În baza art. 396 alin.5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin.1 lit. b teza I C.proc.pen., achită pe inculpata OPREA SORINA LAURA (...) pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută art. 132 din Legea nr. 78/2000 coroborat cu art. 248 C.pen. anterior raportat la art.2481 C.pen. anterior şi cu aplicarea art.5 C.pen. 8. În baza art. 396 alin.5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin.1 lit. a C.proc.pen., achită pe inculpata PAVEL ALINA (...) pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută art. 132 din Legea nr. 78/2000 coroborat cu art. 248 C.pen. anterior raportat la art.2481 C.pen. anterior şi cu aplicarea art.5 C.pen. 9. În baza art. 396 alin.5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin.1 lit. a C.proc.pen., achită pe inculpata MUTALÂP GHIULNIHAL (...) pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută art. 132 din Legea nr. 78/2000 coroborat cu art. 248 C.pen. anterior raportat la art.2481 C.pen. anterior şi cu aplicarea art.5 C.pen. În baza art.25 alin. 5 şi 397 alin.5 C.proc.pen. lasă nesolu?ionată acţiunea civilă formulată de partea civilă U.A.T. Municipiul Constanţa fa?ă de inculpaţii Martin Eduard Stelian, S.C. Polaris M Holding S.R.L., Harpalete Doru Aurelian, Tolea Tudori?a, Oprea Sorina Laura şi Mazăre Radu Ştefan. Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă U.A.T. Municipiul Constanţa fa?ă de inculpatele Pavel Alina şi Mutalâp Ghiulnihal. Dispune confiscarea de la inculpaţii Mazăre Radu Ştefan şi Strutinsky Sorin Gabriel a câte 3.416.371,02 lei fiecare. Menţine sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Mazăre Radu Ştefan, Strutinsky Sorin Gabriel, Martin Eduard Stelian, S.C. Polaris M Holding S.R.L., Tolea Tudoriţa, Harpalete Doru Aurelian ?i Oprea Sorina Laura instituit prin ordonanţele nr. 964/P/2015 din 7.04.2015 şi 3.12.2015. Ridică sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatelor Pavel Alina şi Mutalâp Ghiulnihal instituit prin ordonanţele nr. 964/P/2015 din 7.04.2015 şi 3.12.2015. În baza art. 274 alin.1 şi 2 C.proc.pen. obligă pe inculpaţii Mazăre Radu Ştefan ?i Strutinsky Sorin Gabriel la câte 10.000 lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin.3 C.proc.pen. celelalte cheltuieli judiciare rămân în sarcina statului. Men?ine dispozi?iile sentin?ei primei instan?ei ce nu sunt contrare prezentei decizii. Respinge ca nefondat, potrivit art. 421 pct.1 lit. b C.proc.pen., apelul formulat de partea civilă UAT Municipiul Constanţa. În baza art. 275 alin.3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat, ocazionate de soluţionarea apelurilor formulate de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorup?ie şi de inculpaţii Harpalete Doru Aurelian, Martin Eduard Stelian, Pavel Alina, Tolea Tudoriţa, Mutalâp Ghiulnihal, Oprea Sorina Laura, Mazăre Radu Ştefan, Strutinsky Sorin Gabriel şi S.C. Polaris M Holding S.R.L. rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. 6 C.proc.pen., onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru apelanţii intimaţi inculpaţi Mazăre Radu Ştefan, Strutinsky Sorin Gabriel, Martin Eduard Stelian, S.C.Polaris M Holding S.R.L.,Tolea Tudoriţa, Harpalete Doru Aurelian, Oprea Sorina Laura, Pavel Alina şi Mutalâp Ghiulnihal, precum şi pentru intimatul inculpat Stan Gabriel Marius, până la prezentarea apărătorilor aleşi, în cuantum de 320 lei, rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 C.proc.pen., onorariul cuvenit interpretului de limbă italiană, rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 2 C.proc.pen. obligă partea civilă apelantă U.A.T. Municipiul Constanţa la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare către stat în apel. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 3 februarie 2022.