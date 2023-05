PERCHEZIȚII în mai multe județe, în dosarul DELAPIDĂRII CONTURILOR PRIMĂRIEI MERENI

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au efectuat 18 percheziții domiciliare la locuințele a nouă persoane bănuite de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, precum și la sediile sociale și punctele de lucru a nouă societăți comerciale. Cercetările sunt în continuarea unui dosar deschis de oamenii legii la începutul acestui an, în care contabilul Primăriei Mereni a fost acuzat că a falsificat semnături și a efectuat plăti nelegale, din conturile instituției, în valoare de peste 2 milioane de lei.Perchezițiile au avut loc în județele Constanța, Timiș, Ilfov, Tulcea, Olt și în municipiul București. „În perioada 2016 – 2022, cele 9 persoane, administratori ai unor societăți comerciale, sunt bănuite că ar fi încasat ilegal peste 2.000.000 de lei, de la o instituție din județul Constanța, în baza mai multor documente falsificate, respectiv ordine de plată, propuneri de angajare a unor cheltuieli, ordonanțări de plată și referate de necesitate.În schimbul acestora, societățile comerciale în cauză ar fi trebuit să livreze diverse bunuri sau să presteze servicii, pe baza contractelor încheiate. În realitate, acest lucru nu s-a întâmplat”, au precizat reprezentanții IPJ Constanța.În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și ridicate înscrisuri cu valoare probatorie, precum și suma de 6.000 de euro. Cercetările în cauză sunt continuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.La acțiune au participat și polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sectorului 2 București, inspectoratelor județene de poliție Timiș, Olt, Tulcea, Ilfov, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt.Reamintim că bărbatul de 63 de ani, angajat al Primăriei Mereni – de aproape 20 de ani, cum afirma edilul în luna februarie, a fost acuzat de delapidare, fals intelectual, uz de fals și abuz în serviciu cu producerea unor consecințe deosebit de grave. „Din cercetări a reieșit că, în perioada februarie 2018 – octombrie 2022, un bărbat, de 63 de ani, angajat al unei instituții din comuna Mereni, județul Constanța, având ca atribuții de serviciu întocmirea ordinelor de plată și înregistrarea documentelor în evidențele contabile, ar fi semnat, în numele instituției, fără avizul ordonatorilor de credite și prin falsificarea semnăturilor acestora, documente de achiziție, recepție și plată, prin care a efectuat plăți nelegale din conturile instituției, în cuantum de peste 2.000.000 de lei, în conturile a șase societăți comerciale, din județele Constanța și Olt”, arătau anchetatorii, la vremea respectivă.