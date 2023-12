Percheziții într-un dosar penal de înșelăciune

La data de 18 decembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Constanța, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au efectuat 7 percheziții domiciliare la domiciliile a patru persoane fizice și două persoane juridice.Acestea sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei construcții ori executarea de modificări ale acesteia fără respectarea reglementărilor tehnice privind stabilitatea și rezistența, dacă în acest fel este pusă în pericol viața sau integritatea corporală a uneia sau mai multor persoane, înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.În urma probatoriului administrat, a reieșit că cele patru persoane, care ar face parte din conducerea unei societăți comerciale, ar fi comercializat și livrat, unei alte societăți comerciale, beton fabricat în stația de betoane proprie de o calitate inferioară, prezentând împrejurarea nereală că produsul este de o calitate superioară.În vederea inducerii în eroare a persoanei vătămate, ar fi întocmit documente însoțitoare false, respectiv facturi fiscale, avize de însoțire a mărfii, declarații de conformitate.Tot din cercetările efectuate în dosar a rezultat că organele de conducere ale aceleiași societăți comerciale ar fi comercializat și livrat, unui alt agent economic, beton fabricat în stația de betoane proprie de o calitate inferioară.La rândul său, administratorul acestui agent economic ar fi comercializat și livrat produsul respectiv unei persoane fizice, în baza unor documente falsificate, prezentând împrejurarea nereală că produsul este de o calitate superioară.În urma efectuării perchezițiilor, au fost ridicate înscrisuri cu valoare probatorie, 5 telefoane mobile, două laptopuri și o unitate de calculator.Prejudiciul în cauză este de 2.000.000 de lei.În acest caz, cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Constanța, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română.La acțiune au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Constanța.