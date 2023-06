PESCADOR încărcat cu aproape jumătate de tonă de rapane, depistat în Marea Neagră

În perioada 23 mai – 4 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Poliție „Delta Dunării” au acționat pentru prevenirea și combaterea pescuitului ilegal, în județele Constanța și Tulcea. Astfel, au fost desfășurate 3 acțiuni și efectuate 11 controale, 7 persoane fiind conduse la sediul poliției, pentru cercetări. Au fost legitimate 14 persoane, fiind verificate 6 ambarcațiuni, 2 autoturisme și un mijloc de transport. De asemenea, au fost indisponibilizate peste 930 de kilograme de pește, din diferite specii și au fost indisponibilizate 245 de unelte de pescuit, două costume din neopren, o navă, un autoturism și un cântar electronic. Valoarea bunurilor confiscate este estimată la peste 348.000 de lei.Polițiștii au constatat 9 infracțiuni prevăzute de O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura și au aplicat o sancțiune contravențională, de 3.000 de lei, conform Legii nr. 82/1993, privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.La data de 24 mai 2023, ora 06.30, pe Marea Neagră, între insula Sacalin și Zatonul Mic, au fost depistați 4 bărbați, 2 de cetățenie sri lankeză, unul de cetățenie turcă și unul de cetățenie română, care pescuiau în apele mării, cu un pescador, sub pavilion românesc, având capturate 406 kilograme de rapană venosa. Cantitatea de rapane a fost confiscată și predată unei societăți de profil, spre valorificare. Pescadorul a fost indisponibilizat, în vederea continuării cercetărilor.În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de pescuitul comercial sau sportiv fără licență sau autorizație de pescuit și pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode și mijloace, al peștilor și al altor viețuitoare acvatice, în perioada de prohibiție.La data de 30 mai 2023, polițiștii Serviciului de Poliție „Delta Dunării” au depistat în trafic, pe strada 1 Decembrie, în localitatea Sinoe, județul Constanța, două persoane, în timp ce transportau, într-un autoturism, 5 saci, ce conțineau 26 de unelte de pescuit tip setcă monofilament și 97 de kilograme de pește proaspăt, de diferite specii, în perioada de prohibiție, fără a deține documente legale de proveniență. Autoturismul și uneltele de pescuit au fost ridicate, în vederea confiscării, urmând a fi introduse la Camera de Corpuri și Obiecte Delicte. Cantitatea de pește, de diferite specii, a fost confiscată și predată unei societăți de profil, spre valorificare.În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode și mijloace, al peștilor și al altor viețuitoare acvatice, în perioada de prohibiție, deținerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peștelui și altor viețuitoare acvatice obținute din pescuit ori produselor din pește și producerea, importul, deținerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament, cu excepția setcilor folosite pentru pescuitul calcanului, cu mărimea ochiului de minimum 400 mm.