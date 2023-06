Ministerul Transporturilor: Au început testele de rezistenţă la podul suspendat de la Brăila

Luni, 12 iunie, au ├«nceput testele statice ┼či dinamice de rezisten┼ú─â la podul suspendat de la Br─âila, acestea reprezent├ónd un pas important pentru procedurile necesare recep┼úiei ┼či deschiderii circula┼úiei pe pod.ÔÇ×Dup─â ce va fi dat ├«n folosin┼ú─â, podul va asigura prima leg─âtur─â rutier─â ├«ntre Br─âila ┼či Tulcea ┼či va cre┼čte at├ót poten┼úialul economic ├«n zona Dobrogea, c├ót ┼či ├«n Zona Liber─â Br─âilaÔÇŁ, a transmis ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.Conform informa┼úiilor furnizate de directorul general al Companiei Na┼úionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, la acest pod, al treilea de acest fel ca dimensiune din Europa, s-au folosit aproximativ 81.000 de kilometri de fir de o┼úel, iar fiecare cablu are 60 de centimetri ├«n diametru ┼či sus┼úine tablierul metalic cu ajutorul tiran┼úilor.ÔÇ×Greutatea total─â a celor dou─â cabluri principale are 6.700 tone. Tablierul metalic este format din 86 de segmente cu o greutate total─â de 20.800 de tone, iar fiecare are o greutate medie de 250 de toneÔÇŁ, a explicat Cristian Pistol.Valoarea contractului, finan┼úat prin POIM, este de 2,375 miliarde de lei cu TVA.Podul suspendat are o lungime de 1974,30 m. Drumul principal (Br─âila - Jijila) are o lungime de 19,095 km, iar drumul de leg─âtur─â cu DN22 (Sm├órdan - M─âcin) are o lungime de 4,328 km.