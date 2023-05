Sorin Grindeanu: Proiectele Rail2Sea și Via Carpatia vor crește importanța regiunii noastre în transportul internațional

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a semnat, marţi, 16 mai, împreună cu omologul polonez, Andrzej Adamczyk, o declarație comună privind susținerea Coridoarelor Europene de transport Rail2Sea și Via Carpatia.„Intenția noastră este de a maximiza oportunitățile care se deschid prin aceste proiecte astfel încât să fie întărită importanța statelor din Centrul, Nord-Estul şi Sud-Estul Europei.Urmează ca declarația să fie semnată și de alte state europene tranzitate de aceste coridoare: Bulgaria, Ungaria, Slovacia.Finanțarea prin CEF a proiectelor Rail2Sea (feroviar) și Via Carpatia (rutier) va crește importanța regiunii noastre în transportul european și internațional.Cele două Coridoare, asigurate prin proiectele Rail2Sea și Via Carpatia, vor crea o conexiune modernă și rapidă între Marea Neagră, Marea Egee și Marea Baltică.În actualul context volatil de la frontiera de est a Uniunii Europene, aceste conexiuni rutiere și feroviare sunt vitale pentru economia europeană”, a transmis Sorin Grindeanu.