Poliția Constanța. Șofer băut și posibil drogat, având dreptul de a conduce suspendat, oprit în trafic, după ce a condus haotic

La data de 22 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 5 Poliție, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat bănuit de comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.La data de 22 septembrie a.c., în jurul orei 21.15, polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire, pe bulevardul I.C. Brătianu, conducătorului unui autoturism care se deplasa haotic.La volanul acestuia a fost identificat un bărbat, de 33 de ani.În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că acesta are suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice, pentru perioada în curs.Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,39 mg/l alcool pur în aerul expirat.De asemenea, în urma testării cu aparatul drugtest, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive."Menționăm că aceasta nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, persoana fiind condusă la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise", transmit reprezentanții Poliției Constanța.Bărbatul a fost reținut, pentru 24 de ore, condus și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.La data de 23 septembrie a.c., procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au dispus, față de acesta, măsura preventivă a controlului judiciar, pentru 60 de zile.