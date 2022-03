POLIȚIA, la DOUĂ SECOLE DE EXISTENȚĂ! Dotările IPJ Constanța, bucuria copiilor, în Portul Tomis

După doi ani în care Ziua Poliției nu a putut fi sărbătorită alături de comunitate, prin acțiuni dedicate publicului, din cauza restricțiilor impuse în vederea prevenirii răspândirii noului coronavirus, anul acesta în întreaga țară inspectoratele de poliție au organizat evenimente festive. E drept, și în acest an contextul este unul dificil, având în vedere conflictul militar din apropierea granițelor țării noastre.La Constanța, vineri, 25 martie, polițiștii au expus în Portul Tomis o parte din dotările și tehnica pe care le folosesc în activitatea de zi cu zi și i-au invitat pe copiii, în special, să afle cât mai multe despre ce înseamnă să fii polițist. Zeci de copii, însoțiți de părinți și cadre didactice, entuziasmați și dornici să afle cât mai multe despre polițiști, au participat la activitățile interactive pregătite de oamenii legii: unii au răspuns la întrebări privind cum trebuie să se comporte pe stradă, alții au aflat cum se iau amprentele, sub îndrumarea specialiștilor de la Serviciul Criminalistic; ba chiar au primit diplome de criminaliști pentru o zi.Privirile copiilor de toate vârstele au fost captate de robotul pirotehnic, prezent la expoziția organizată de IPJ Constanța, folosit de specialiștii Serviciului de Acțiuni Speciale în momentul în care au o intervenție la un colet suspect. „Roboțelul acesta a fost achiziționat în 2018, îl utilizăm în cazurile în care sunt colete suspecte sau cazuri pirotehnice. Poate fi manevrat de la o distanță de aproximativ 500 de metri, în condiții de siguranță pentru oamenii legii. Este prevăzut cu o armă, care poate fi alimentată cu apă, nisip sau alte substanțe, pentru neutralizarea substanțelor explozive, dacă este cazul”, au explicat specialiștii de la Acțiuni Speciale. De la polițiștii de la Biroul Protecția Animalelor copiii au aflat despre cum pot fi prinse animalele aflate în suferință, despre microcipare și mai ales despre faptul că pot apela la oamenii legii atunci când află despre abuzul asupra necuvântătoarelor. Interesul celor mici a fost suscitat și de ruleta adusă de polițiștii de la Biroul de Analiză și Prevenirea Criminalității, căci au avut ocazia să-și arate cunoștințele privind cum se pot feri de hoți sau de incidente rutiere. „Ziua de 25 martie nu înseamnă doar un moment istoric, ci este un moment pe care dorim să îl împărtășim cu toți cetățenii și mai ales cu copiii. Acestora le-au fost pregătite multe surprize, au învățat cum sunt amprentate persoanele, au făcut cunoștință cu mascații dela serviciul de acțiuni speciale. Mai sunt situații când părinții le spun copiilor că dacă fac ceva greșit îi dau pe mâna Poliției și atunci unii copii cresc cu o reticență față de poliție. Astăzi ei pot să vadă că nu trebuie să le fie frică de noi, că suntem alături de ei și că întotdeauna le vom fi de ajutor când vor avea nevoie. Ne bucurăm că în sfârșit regulile ne-au permis să organizăm această manifestație, după cum știți în ultimii doi ani legislația în vigoare nu ne-a permis să facem astfel de evenimente”, a declarat inspector principal Andreea Iliescu.Cu prilejul acestei zile festive, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat: „Cei 200 de ani de tradiție instituțională ai Poliției Române obligă această structură să nu abdice niciodată de la valorile și principiile fundamentale care o consacră drept un pilon pentru stabilitatea națională a României. Poliția Română și-a făcut și își face datoria indiferent de provocările istoriei, iar în contextul geopolitic actual este parte în efortul guvernamental comun și integrat de gestionare a celei mai mari crize securitare și umanitare de după cel de-al Doilea Război Mondial.Momentul de astăzi este unul aniversar, dar și unul de reflecție profundă asupra viitorului acestei instituții. Exigențele societății sunt mari și mă bazez pe fiecare angajat al acestei structuri să conștientizeze misiunea pe care o are de îndeplinit cu onoare și profesionalism. Este nevoie de implicarea tuturor pentru a construi o organizație puternică și credibilă. Cetățenii trebuie să aibă încredere în instituțiile statului, iar așteptările de la structurile de forță ale statului sunt cu atât mai mari în momentele dificile ale istoriei”.