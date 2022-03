VIDEO. Accident cu semne de întrebare într-o intersecție intens circulată din Constanța

Șoferul autoutilitarei, Teo S., în vârstă de 65 de ani, a relatat pentru „Cuget Liber” împrejurările în care a avut loc incidentul, arătând că se ridică niște semne de întrebare cu privire la gravitatea evenimentului. „Rulam pe strada Ion Rațiu dinspre bulevardul Mamaia spre bulevardul Tomis, iar la intersecția cu strada Mircea cel Bătrân, la semafor, urma să virez spre strada Primăverii, spre stadion. Din dreapta mașinii a venit biciclistul, care a oprit la semafor, iar eu am oprit în spatele lui. În acel moment, biciclistul s-a întors spre mașina mea, a privit câteva secunde, apoi a coborât de pe bicicletă și a început să se țină de spate, după care s-a îndreptat spre trotuar. Întreaga scenă a fost filmată cu camera de bord și se poate vedea cum biciclistul ridică bicicleta și se îndreaptă spre trotuar. Eu am coborât geamul de la mașină, am vorbit cu el, dar nu mi-a răspuns nimic, am văzut că este bine, mi-am continuat drumul”, a afirmat șoferul Teo S.











Ulterior însă, în momentul în care a ajuns la domiciliu, a aflat că a fost căutat de polițiști, ba chiar un echipaj de Poliție a sosit la locuința sa pentru declarații. „Împreună cu polițiștii am fost la locul incidentului, am fost testat pentru alcoolemie și am aflat că sunt acuzat de părăsirea locului accidentului. Dar ce accident, pe imaginile surprinse se vede clar cum s-a desfășurat evenimentul, faptul că bicicleta nu avea nimic. Biciclistul a ajuns însă la spital, susținând că a fost lovit de mașină”, a mai adăugat bărbatul.











Șoferului i-a fost reținut permisul auto, fiindu-i eliberată o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.





Referitor la cele semnalate, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au precizat: „În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală, efectuându-se cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală și părăsirea locului accidentului”. Pe de altă parte, surse apropiate anchetei arată că incidentul este catalogat drept accident, întrucât mașina a lovit roata bicicletei, iar biciclistul a acuzat că a suferit leziuni.





