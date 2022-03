Foști polițiști, plecați în străinătate, răspund "prezent" la rechemarea temporară în activitate

„Au contactat sindicatul pentru a afla mai multe detalii”





„Măsura adoptată vizează necesitatea îndeplinirii misiunilor specifice MAI, care au crescut în volum și complexitate - dat fiind faptul că persistă încă un deficit major de personal cu atribuții în gestionarea operativă a activităților pe linie de migrație și azil, situații de urgență, ordine și siguranță publică”, a arătat constănțeanul Vasile Zelca, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual.





Deși adoptată în urmă cu câteva zile și fără a avea încă norme de aplicare, măsura a suscitat interesul polițiștilor, jandarmilor și militarilor pensionari. Potrivit liderului sindical Vasile Zelca, numeroși rezerviști, inclusiv dintre cei care au plecat în afara granițelor țării, au contactat sindicatul pentru a afla mai multe informații privind modalitatea în care se pot întoarce în activitate.



„Sunt multe persoane aflate în rezervă, din familia ocupațională apărare, ordine publică și siguranță națională, respectiv polițiști, militari și jandarmi etc, care au contactat sindicatul pentru a afla mai multe informații despre cum se pot întoarce să-și apere cetățenii. Am fost contactați de foști polițiști aflați în prezent în Belgia, Olanda sau Anglia, dornici să îmbrace din nou uniforma. Sunt oameni care au părăsit sistemul de ani buni, unii de cinci ani, alții de 30 de ani, dar și-au manifestat interesul să se întoarcă în activitate. Deocamdată nu a fost stabilită metodologia, nu au apărut normele de aplicare, urmează să vedem în ce mod vor fi acordate drepturile acestor persoane: vor primi salariu, nu și pensie pe perioada angajării, vor primi o indemnizație pe lângă pensie. Ca sindicat, vom fi atenți la aceste aspecte”, a arătat sindicalistul.





Se impune menționat că interesul de a îmbrăca din nou uniforma este manifestat în ciuda tuturor problemelor pe care fostele cadre le-au întâmpinat în perioada în care și-au desfășurat activitatea, dar și a faptului că o bună parte a părăsit sistemul indignată de lipsuri, de salarizarea insuficientă sau de incertitudinea pensiilor.





Pe de altă parte, liderul sindical Vasile Zelca a subliniat că dovada de patriotism și devotament a actualilor și foștilor angajați demonstrată în situația în care cetățenii au nevoie de ei nu anulează lupta pentru respectarea drepturilor: „Este păcat faptul că a fost nevoie de o situație conflictuală la granițele țării pentru a se întoarce și spre familia ocupațională de apărare, ordine publică și siguranță națională. Dar subliniem că dacă anul acesta nu se soluționează aspectele semnalate privind neaplicarea Legii 153/2017, nu vom mai presta munca suplimentară. Ne vom închide telefoanele în afara programului de lucru, nu vom mai asigura permanența”.



„Am făcut această meserie cu pasiune”





„Am ieșit la pensie la 49 de ani, după mai bine de 25 de ani de activitate. Era posibilitatea să mai activez încă jumătate de deceniu, dar am plecat cu amărăciune din sistem, din cauza instabilității financiare și a minciunilor guvernanților. Am fost trup și suflet pentru această profesie, mi-am petrecut toate sărbătorile în uniformă, în patrulare, mai ales că am activat în mediul rural, unde mereu au fost oameni puțini. Am făcut această meserie cu pasiune și mi-ar plăcea să mă întorc”, a afirmat un fost polițist. Sentimentul nu este împărtășit însă de toți cei care au îmbrăcat această uniformă. „Acum și-au adus aminte de noi? Am ieșit din sistem din cauza problemelor care erau, iar acum vor să ne întoarcem, dar nu știu nici ei sub ce formă, ce se întâmplă cu pensiile noastre?”, a subliniat un alt polițist pensionar.



Angajări din sursă externă, fără concurs





De menționat că aceeași ordonanță mai prevede și faptul că Ministerul Afacerilor Interne va putea angaja personal fără concurs, „în caz de nevoi, pentru activităţi specifice domeniilor migraţie şi azil, situaţii de urgenţă şi ordine şi siguranţă publică, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 90 de zile de la data încetării situaţiei respective”. Și această prevedere a stârnit controverse, fiind multe voci care susțin că este o modalitate de a intra în sistem cei care în toamna lui 2021 au picat la angajările din sursă externă.





În contextul războiului din Ucraina, la începutul acestei luni a fost adoptată OUG 20/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară. Printre prevederile acestei ordonanțe se numără și cea privind reîncadrarea militarilor și a polițiștilor rezerviști, pe o perioadă de un an, fără concurs. „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la încetarea situaţiei care generează un aflux masiv de persoane din Ucraina, dar nu mai mult de trei ani, Ministerul Afacerilor Interne poate rechema în activitate/reîncadra, fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de un an, cu acordul acestora, cadre militare/poliţişti care au trecut în rezervă/cărora le-au încetat raporturile de serviciu. Perioada de un an, prevăzută la alin. (1), poate fi prelungită anual, în condiţiile legii, cu acordul cadrului militar/poliţistului rechemat în activitate/reîncadrat pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 90 de zile de la data încetării situaţiei care generează un aflux masiv de persoane din Ucraina”, prevede ordonanța menționată.