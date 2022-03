Acuzații la Poliția Mangalia: "Sunt tratați ca slugi". IPJ a demarat o anchetă!

„Dincolo de actul managerial specific structurilor de Poliție - reglementat ca atare în diferite acte normative și definit în manuale -, dincolo de limitele firești ale disciplinei profesionale, mai apar, pe alocuri, apucături de vechil, incompatibile cu vremurile prezente. În luna de grație februarie, a anului 2022, am aflat cu neplăcută surprindere faptul că anumiți colegi, și nu puțini, din Mangalia, sunt tratați ca slugi pe tarlaua moșierului-vechil, de către un șef municipal din Poliția Română, căruia nu-i pasă că polițistul, indiferent de grad, funcție și vechime, se află exclusiv în slujba legii, în folosul cetățenilor, comunității și al statului. «Domnul comandant», din prea mult zel, manifestă adesea un comportament managerial cu tente dictatoriale, utilizează un limbaj agresiv-intimidant și face aprecieri discreționare (suntem decenți în exprimare – n.n.) vizavi de colegii săi, uitând faptul că aceștia sunt încadrați, asemenea lui, în organigrama Poliției Române și nu pe statul propriu de plată (de exemplu, le reamintește, în preajma zilei de 14 ale lunii, că «le bagă banii pe card... deși nu-i merită»)”, au arătat reprezentanții sindicatului în fruntea căruia se află, în prezent, constănțeanul Vasile Zelca.





„Mnealui se crede ordonator de credite terțiar și, probabil, își dorește cu ardoare să devină secundar, poate chiar principal, că doar orice soldat poartă în raniță bastonul de mareșal, până la urmă... Să-i fie de bine lui și celui ce-i poartă de grijă, protectorul spiritual, cum ar veni, dar să-și rafistoleze esențialmente comportamentul, că altfel își pierde bastonul pe drumul către «stelele cele mari».





Nu ne lungim cu povestea, nici nu am fi publicat nimic despre o asemenea speță degradantă pentru Poliția Română, dacă nu am fi avut o bază credibilă de fundamentare a eseului nostru, generic și voalat, deocamdată, fără nominalizări, ca să nu ne arate lumea cu degetul. Este prerogativa altora (din IGPR, să zicem - în faza preliminară, sau chiar din MAI) să intre în detalii, fapt pentru care ne abținem de la rechizitorii jurnalistice, sperând că cei în drept vor dispune în consecință (fapt pentru care am și sesizat, în scris, conducerea IGPR)”, au mai arătat sindicaliștii.







Anchete la IPJ Constanța și IGPR





Deși sindicaliștii nu au dat nume, precizăm că la conducerea Poliției Mangalia se află comisarul șef Marin Dincă. Acesta a activat vreme îndelungată în cadrul Poliției de Frontieră, ulterior fiind transferat la IPJ Constanța, în cadrul căruia a ocupat funcțiile de șef Poliția Neptun, împuternicit adjunct al IPJ Constanța, împuternicit șef Poliția Mangalia, funcție pe care se află în prezent pe mandat, după promovarea concursului din toamna lui 2021.





În sesizarea transmisă IGPR sindicaliștii au menționat: „La nivelul Poliției Mangalia au fost înregistrate o serie de rapoarte din partea lucrătorilor de poliție prin care se reclamă o serie de grave deficiențe legate de managementul unității. Pe această cale, solicităm IGPR să dispună măsuri de verificare a celor sesizate conform competențelor, respectiv o diagnoză cu privire la climatul organizațional din cadrul Poliției Municipiului Mangalia, date fiind și dispozițiile Ordinului 23/9 martie 2015 privind activitatea de psihologie în MAI”.





„La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au fost demarate verificări prin Biroul Control Intern”, au transmis reprezentanții instituției, în urma celor semnalate.





