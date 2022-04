Poliţist cercetat, după ce a fost prins luând mită 600 lei, pentru a nu sancţiona un şofer care nu a acordat prioritate în sensul giratoriu

Flagrantul a fost realizat sâmbătă de ofiţeri de poliţie din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie - Serviciul Judeţean Anticorupţie Braşov, în baza ordonanţei de delegare şi sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, prinderea în flagrant a unui agent de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov - Postul de Poliţie Comunală Tărlungeni, imediat după ce acesta a primit de la un conducător auto o sumă de bani, cu titlu de mită, pentru a nu îşi îndeplini atribuţiile de serviciu."În fapt, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, agentul de poliţie a pretins conducătorului auto toţi banii pe care îi avea asupra sa şi a primit de la acesta suma de 600 de lei în schimbul neaplicării măsurilor contravenţionale pe care le constatase la regimul circulaţiei, respectiv neacordarea de prioritate în sensul giratoriu şi conducerea pe drumurile publice a unui vehicul având termenul de valabilitate al inspecţiei tehnice periodice expirat. Persoana în cauză, care are calitatea de inculpat, a fost condusă la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, unde, în prezent, cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită", se arată în comunicatul DGA.Conform sursei citate, procurorul de caz din cadrul unităţii de parchet sus-menţionate a dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore a agentului de poliţie, acesta fiind propus Tribunalului Braşov pentru arestare preventivă.Instanţa de judecată a dispus cercetarea poliţistului sub controlul judiciar, măsură luată pentru o perioadă de 60 de zile, a mai precizat sursa citată.