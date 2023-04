Președintele Autorității Vamale Române participă la conferința „Săptămâna Vămii din Coreea 2023”

În perioada 26-28 aprilie 2023, președintele Autorității Vamale Române, Bogdan-Lari Mihei, participă la conferința intitulată „Săptămâna Vămii din Corea 2023”, organizată de Serviciul Vamal al Republicii Coreea.Evenimentul, cu tema „Cooperarea vamală globală și vama digitală”, reunește factorii de decizie cei mai importanți ai autorităților vamale mondiale, organizațiilor internaționale și diferitelor părți interesate, pentru a împărtăși cele mai bune practici și a discuta problemele de interes comun, cum ar fi comerțul electronic, progresele tehnologice și schimbul de informații vamale.„Suntem prezenți aici, la Seul, reprezentanți ai administrațiilor vamale din 75 de țări și este o oportunitate excelentă pentru a face schimb de opinii și bune practici cu privire la provocările actuale, precum și de a avea discuții bilaterale referitoare la problemele globale, politicile și experiențele naționale, atât între noi cât și cu mediul de afaceri. Deja am discutat cu reprezentanții companiei Samsung Engineering care au fost foarte deschiși în a vizita Autoritatea Vamală Română și a ne sprijini în eforturile de dezvoltare a unui centru național de analiză imagistică. Totodată, am avut o întrevedere cu conducerea Serviciului Vamal din Israel și sunt încrezător că parteneriatul dintre cele două administrații vamale va fi continua să fie unul foarte benefic atât pentru cetățenii cât și pentru comerțul ambelor țări. În plus, participarea la expoziția de tehnologii inovatoare vamale organizată de Serviciul Vamal sud-corean, ne-a oferit posibilitatea de a ne informa cu privire la noi soluții de sistem, instrumente de supraveghere și inspecție și inteligență artifcială, tehnologii pe care le-am putea adopta treptat și în strategia de dezvoltare a vămii române”, a declarat președintele Autorității Vamale Române, Bogdan-Lari Mihei.