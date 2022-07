RAZII DE AMPLOARE în Constanța. Șoferi depistați DROGAȚI cu opium, canabis sau cocaină!

Polițiștii rutieri constănțeni, sprijiniți de polițiști rutieri ai Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și ai altor inspectorate de poliție județene din țară au desfășurat o nouă acțiune cu efective mărite pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool și substanțe psihoactive la volan, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 9 spre 10 iulie. Precum în nopțile precedente, au fost verificați aproximativ 1.000 de șoferi cu aparatele etilotest și drug-test.„În urma activităților, au fost aplicate 31 de sancțiuni contravenționale, dintre care 19 pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice (sub limita de infracțiune), conducătorilor auto fiindu-le reținut, în vederea suspendării, permisul de conducere. De asemenea, au fost retrase 12 certificate de înmatriculare. Totodată, polițiștii rutieri au constatat 10 infracțiuni, dintre care patru pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive și trei pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.De exemplu, în jurul orei 23.10, polițiștii rutieri au identificat un bărbat, de 28 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia din stațiunea Mamaia, în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive. În urma testării cu aparatul drug-test a rezultat o valoare pozitivă pentru cannabis, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii substanțelor din sânge.În jurul orei 00.30, polițiștii rutieri au identificat un bărbat, de 34 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia din stațiunea Mamaia, în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive. În urma testării cu aparatul drug-test a rezultat o valoare pozitivă pentru opium. Acesta a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii substanțelor din sânge.În jurul orei 2.00, polițiștii rutieri au identificat un bărbat, de 35 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia din stațiunea Mamaia, în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive. În urma testării cu aparatul drug-test a rezultat o valoare pozitivă pentru opium, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii substanțelor din sânge.În jurul orei 3.45, polițiștii rutieri au identificat un bărbat, de 27 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia din stațiunea Mamaia, în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive. În urma testării cu aparatul drug-test a rezultat o valoare pozitivă pentru cocaină, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii substanțelor din sânge.În toate cauzele au fost întocmite dosare de cercetare penală.