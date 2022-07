Acţiune de amploare la Constanţa, pe linia consumului de droguri şi alcool, la volan

Noaptea trecută, polițiștii rutieri constănțeni, sprijiniți de polițiști rutieri ai Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și ai altor inspectorate de poliție județene din țară au desfășurat o acțiune cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool și substanțe psihoactive la volan.Astfel, aproximativ 800 de conducători auto au fost testați cu aparatele etilotest și drug-test.În urma activităților, au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale, dintre care 17 pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice (sub limita de infracțiune), conducătorilor auto fiindu-le reținute, în vederea suspendării, permisele de conducere.De asemenea, au fost retrase 6 certificate de înmatriculare.Totodată, polițiștii rutieri au constatat 16 infracțiuni, dintre care 6 pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive, 7 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și 1 pentru deținere de droguri de risc, potrivit Legii 143/2000 privind combaterea traficului și consumului de droguri.Exemple:În jurul orei 00.20, polițiștii rutieri au identificat un bărbat, de 24 de ani, care a condus un autoturism în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive. În urma testării cu aparatul drug-test a rezultat o valoare pozitivă pentru cannabis.În jurul orei 00.35, polițiștii rutieri au identificat un bărbat, de 46 de ani, care a condus un autoturism în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive. În urma testării cu aparatul drug-test a rezultat o valoare pozitivă pentru cocaină.În jurul orei 2.35, polițiștii rutieri au identificat un bărbat, de 33 de ani, care a condus un autoturism în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive. În urma testării cu aparatul drug-test a rezultat o valoare pozitivă pentru cannabis. Totodată, în autoturism a fost identificată o folie ce conținea o substanță vegetală.În toate cauzele au fost întocmite dosare de cercetare penală.