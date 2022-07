Baschet / CSO Voluntari va înfrunta pe Leicester Riders în turul preliminar al Ligii Campionilor

Reprezentanţii celor 52 de echipe înscrise în cel de-al şaptelea sezon al Basketball Champions League (BCL), printre care şi Ionuţ Georgescu, din partea CSO Voluntari, au participat, în „Patrick Baumann House of Basketball”, la tragerea la sorţi pentru stabilirea componenţei turneelor de calificare, dar şi a grupelor din sezonul regulat.Conform datelor oficiale, startul oficial al noului sezon din BCL se va da în data de 21 septembrie, odată cu primele meciuri programate în cadrul celor patru turnee de calificare. În urma tragerii la sorţi, CSO Voluntari a fost distribuită în primul turneu de calificare, urmând să joace în sferturile de finală împotriva echipei britanice Leicester Riders. Învingătoarea va avansa în semifinale, unde se va confrunta cu Tofas Bursa (Turcia), informează Federaţia Română de Baschet.Câştigătoarele celor patru turnee de calificare vor accede în grupele din sezonul regulat, programat să înceapă în data de 4 octombrie. Învingătoarele vor avansa direct în Round of 16, iar echipele de pe locurile 2 şi 3 vor juca baraj în Play-In Series.Final Four BCL va avea loc în perioada 12-14 mai 2023.Foto: Facebook / CSO Voluntari - Baschet