Baschetbaliştii juniori, bătălii sub panourile din Edirne

Selecţionatele feminine şi masculine de baschet juniori-U14 ale României au participat, timp de trei zile, la turneul internaţional din cadrul proiectului FIBA Youth Development Fund (YDF), întreceri care s-au derulat în „Mimar Sinan Sports Hall” din Edirne (Turcia).La fel ca şi la celelalte turnee desfăşurate în acest an sub egida YDF, echipele României şi-au verificat potenţialul în confruntările directe cu Turcia, Bulgaria, Kosovo şi Macedonia de Nord, atât în cadrul turneului dedicat echipelor masculine, cât şi în cel al selecţionatelor feminine.La feminin, România U14 a bifat trei victorii - 59-55 cu Bulgaria U14, 53-42 cu Kosovo U15 şi 60-46 cu Macedonia de Nord U14 -, pierzând un singur joc, cel cu Turcia U15, scor 45-70. Antrenorii Daniel Anica şi Norbert Kovacs au avut sub comandă 14 jucătoare, printre care şi Amira Bouchedid, de la CSS 1 Laguna Constanţa.În schimb, la masculin, România U14 a înregistrat o singură victorie, 99-72 cu Macedonia de Nord U14, cedând în toate celelalte trei confruntări: 65-134 cu Bulgaria U15, 45-99 cu Turcia U15 şi 56-65 cu Kosovo U15.Echipa României a fost condusă de antrenorii Ciprian Enache şi Mario Takacs-Sixt, ultimul de la BC Athletic Constanţa.XXXEchipa feminină de baschet 3x3 a României, formată din Ancuţa Stoenescu, Anamaria Vîrjoghe, Bianca Fota şi Teodora Manea, s-a clasat pe locul al treilea în topul final al celui de-al treilea turneu din cadrul circuitului mondial FIBA 3x3 Womens Series 2022.După o evoluţie deosebită în prima fază a întrecerilor de la Ulan Bator (Mongolia), unde au obţinut trei victorii consecutive şi s-au clasat pe primul loc în Grupa B, „acvilele” au cedat în faţa echipei Franţei, scor 10-17, şi s-au oprit în semifinale.Foto: Federaţia Română de Baschet / frbaschet.ro