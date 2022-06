Ultima ediţie a Ligii Naţionale de baschet feminin s-a încheiat cu o performanţă de excepţie pentru Phoenix CSU Simona Halep: echipa constănţeană a ocupat locul patru în clasamentul final şi şi-a câştigat dreptul de a evolua, în premieră, în cupele europene.Viitorul este însă marcat de incertitudine. La fel ca şi celelalte structuri sportive constănţene, şi Phoenix CSU Simona Halep aşteaptă să vadă dacă (şi dacă da, cum) va intra sub „umbrela” nou înfiinţatului Club Sportiv Municipal, „păstorit” de primărie.„Aşteptăm să vedem cum se vor aşeza lucrurile, dacă vom fi prinşi în acest proiect macro al administraţiei locale. Noi ne dorim să fim parte componentă, să continuăm ceea ce am început, pe linia performanţei. Şi am demonstrat acest lucru prin calificarea istorică în cupele europene.Ţinem permanent legătura cu antrenorul care ne-a ajutat enorm în ultimul sezon, sârbul Miroslav Popov, aşteaptă doar semnalul de la noi. Contractele cu jucătoarele s-au încheiat, unele au semnat deja cu alte cluburi, de aceea ar fi bine ca lucrurile să se lămurească mai repede. Dar, indiferent ce va rezerva viitorul, noi vom face baschet în continuare, chiar dacă vom rămâne doar cu copiii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preşedintele CS Phoenix, Cristian Mănăstireanu.XXXPână ce lucrurile vor intra - sperăm - pe făgaşul firesc, gruparea de pe litoral îşi continuă activitatea la nivel de copii şi juniori.Astfel, Academia CS Phoenix Constanţa a dat startul la înscrieri la baschet. Fete şi băieţi cu vârsta cuprinsa între 5 şi 13 ani sunt aşteptaţi în noua locaţie, în aer liber, la terenul de baschet de la Vivo! Mall. În premieră, şi adulţii - părinţi ai copiilor înscrişi la club - pot veni însoţiţi de prieteni, la mişcare şi sport în aer liber (baschet, volei) într-un program orar stabilit de club.Copiii vor lucra cu antrenorii Simona Chiroşcă, Alexandra Marcu, Ştefania Guşă şi Lucian Marcu, sub coordonarea preşedintelui Cristian Mănăstireanu.„Este o activitate extrem de importantă. Pentru copii, mişcare înseamnă sănătate, educaţie, disciplină. Apoi, performanţa începe de la vârsta junioratului. După doi ani de pandemie, în care am funcţionat într-o singură sală de sport, ne-am reluat activitatea în forţă şi ne pregătim pentru Campionatele Naţiona de juniori de la Costineşti.Iar junioarele noastre se antrenează deja pentru formarea unei echipe feminine”, a declarat managerul clubului, Maria Mănăstireanu.Foto: Cuget Liber