MagicJackpot a semnat cu Playson, furnizor în top pe piața europeană

MagicJackpot - cazinoul online cu unul dintre cele mai bune portofolii de sloturi

Playson - furnizor excelent de soft pentru jocurile de noroc

Ce câștigă jucătorii în urma parteneriatului MagicJackpot - Playson?

Concluzii

Playson este de curând și în cazinourile online MagicJackpot din România. Vorbim de un dezvoltator de jocuri cu soft RNG, care produce sloturi și jocuri de masă Blackjack și Ruletă. Este apreciat în Malta, Italia, Spania, Suedia, Marea Britanie, iar acum și la MagicJackpot în România. Are un portofoliul de peste 85 de jocuri de cazinou omnichannel, testate și certificate pentru toate teritoriile europene reglementate.MagicJackpot este un brand consacrat în România, cu siguranță orice iubitor de jocuri de noroc cunoaște platforma acestui cazinou. Oferta de jocuri de noroc este extrem de diversificată. Are un bonus de bun-venit de bun venit foarte ofertant: toți jucătorii noi primesc până la 1.500 lei și 600 rotiri gratuite.Dar cel mai important lucru este faptul că are unul dintre cele mai bune portofolii de titluri de sloturi. Practic, dacă pui un titlu favorit în motorul de căutare al secțiunii Sloturi de pe platforma cazinoului, este puțin probabil să nu-l găsești. MagicJackpot are disponibile toate titlurile cu popularitate mare din România.MagicJackpot este un cazinou licențiat ONJN, care deține un certificat de securitate IT, are doar metode de plată sigure și de notorietate. Un lucru foarte important de menționat, platforma aplică în mod permanent proceduri de prevenire a spălării banilor. Are o monitorizare proactivă și de detectare timpurie a persoanelor ce pot dezvolta probleme de dependență, folosind indicatori specifici care sunt evaluați periodic. Detalii complete despre MagicJackpot cazinou online găsești în recenzia detaliată MagicJackpot oferă în prezent peste 900 de jocuri. Găsești aici multe sloturi cu Jackpot mare, sloturi cu multiplicatori, cu speciale, cu rotiri speciale, Scattere și Wild-uri care îți pot aduce câștiguri impresionante. În Casino Lobby de pe platforma MagicJackpot Casino găsești sloturi recomandate de casă, sloturi cu Jackpot mare, sloturi noi, recent introduse în ofertă, dar și o secțiune cu toate sloturile.Cazinoul live are 16 mese de Blackjack și Ruletă, cu diferite tipuri de joc. Mesele live sunt mese cu mize mari. Pariul pe joc este cuprins între 2,5 lei și 62.500 lei. Dealerii de la mesele live sunt profesioniști, respectă întru totul regulile casei și sunt foarte atenți cu clienții.Dacă nu îți place să interacționezi cu oamenii, dar totuși îți plac jocurile de masă, ai 12 jocuri de masă cu mecanism RNG, de care te poți bucura.MagicJackpot face parte din rețeaua SuperBet iar acest lucru se va vedea imediat la mesele live, cu jocuri SuperBet. Colaborează cu platforme afiliate, de asemenea și ele licențiate ONJN . Orice client al cazinoului online are parte de suport și răspunsuri punctuale la întrebări dacă accesează butonul Ajutor din meniul expus al paginii. Pe scurt, MagicJackpot este un cazinou cu jocuri de noroc, de încredere.Playson și-a semnat cea mai recentă ofertă din România, în parteneriat cu brandul online MagicJackpot. Directorul de vânzări de la Playson, Blanka Homor, se bucură să intre pe o piața din România. Piața jocurilor de noroc de la noi este una ofertantă, în plină dezvoltare, crescând constant de când a fost reglementată, în 2015.În UK, de exemplu, producătorul este foarte bine cunoscut. Playson va integra în România, prin oferta online MagicJackpot, inclusiv titlurile de succes Eagle Power, Hold and Win, Wolf Power Megaways, seria Super 7 și legendarele Joker Coins. Sloturile Playson sunt în primul rând extrem de estetice, cu efecte speciale, iar grafica folosită în ilustrarea titlurilor de sloturi se împarte în trei categorii. Sunt clasicele sloturi cu simboluri norocoase.Șeptarii sunt cei mai reprezentativi, folosiți adesea în grafica Playson, urmați de Joker, fructe, trifoi și clopoței. A doua categorie este cea a personajelor emblematice, figurile egiptene și western fiind cele mai adesea ilustrate în grafica sloturilor. Categoria a treia este reprezentat de sloturile cu animale sălbatice.Playson a intrat pe piața românească în urmă cu trei ani, iar acum se extinde accesând platforme noi de cazinouri. Compania a primit o licență de către autoritatea română de reglementare, ONJN, iar sloturile Playson țin cont de reglementările în domeniu impuse de legislația românească. În luna mai a acestui an Playson a lansat un joc de păcănele nou nouț, iar în luna iunie va lansa alte două titluri. Toate aceste jocuri vor fi disponibile pe piața românească de jocuri de noroc.După semnarea contractului cu Playson numărul sloturilor în oferta MagicJackpot va crește considerabil. Dar mai mult decât numărul de titluri disponibile, se va îmbunătăți diversitatea titlurilor de sloturi, iar jucătorul experimentat asta caută, diversitate. Jucătorii doresc oportunități noi de câștig, iar sloturile Megaways de la Playson au de la câteva zeci la câteva mii de combinații câștigătoare.Sloturile Playson sunt sloturi omnichannel, care conectează toate canalele de joc și plată către o singură sursă, deci posibilitatea de câștig este mai mare. Acest tip de soft este extrem de favorabil jucătorilor, mai ales acum, în era mobilității. Pariurile pe mobil sunt deja la ordinea zilei. Dar omnichannel oferă posibilități extinse de a accesa servicii și jocuri, pentru pariori.Tehnologia folosită de Playson oferă jucătorilor oportunități de a accesa fără probleme mai multe produsele disponibile pe platforma de cazinou. În viitor, jocul la loto, la loz sau la păcănele, va fi interconectat între produsul fizic și cel online. Pariurile sportive și ofertele de sloturi, intră și ele în această categorie în care tehnologia omnichannel își face prezența. Compania lucrează la sisteme de jocuri extrem de complexe integrând experiența utilizatorului în toate domeniile.O piață diversificată este o piață mai ofertantă, mai sigură și mai stabilă, competiția crește, iar clienții cazinourilor online au de câștigat. Același lucru se va întâmpla și la achiziția produselor Playson de către MagicJackpot. Cazinoul devine mai ofertant, mai sigur și mai profitabil. Alegeți mereu un cazinou sigur, licențiat, pentru a nu cădea în capcana jocurilor de noroc ilegale . În cazinourile online licențiate atât distracția, datele personale și investițiile tale vor fi protejate.