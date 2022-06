Naţionalele de baschet 3x3 ale României luptă la Constanţa pentru calificarea la Europene

Pentru a patra oară, Constanţa va găzdui unul dintre turneele de calificare la Campionatele Europene de baschet 3x3. Evenimentul la care vor participa şi naţionalele României, atât la masculin, cât şi la feminin, are loc în zilele de 4 şi 5 iunie. Locul de desfăşurare a turneului este Faleza Cazino, iar în acest an, o dată cu ridicarea restricţiilor sanitare, va fi permis şi accesul spectatorilor în tribune.Iubitorii baschetului vor putea urmări 25 de echipe naţionale din 15 ţări, care vor lupta pentru cele cinci locuri la turneul final puse în joc la acest turneu, trei la masculin şi două la feminin. FIBA 3x3 Europe Cup 2022 va avea loc la Graz (Austria), între 9 şi 11 septembrie.Prima fază a turneului de calificare se va desfăşura pe grupe: masculin: Grupa A - Polonia, Macedonia de Nord, Muntenegru; Grupa B - Spania, Marea Britanie, Turcia; Grupa C - Estonia, România, Italia; Grupa D - Cehia, Ungaria, Bulgaria, Danemarca; feminin: Grupa A - Polonia, Belgia, Estonia; Grupa B - România, Italia, Turcia; Grupa C - Ungaria, Marea Britania, Danemarca; Grupa D - Cehia, Letonia, Bulgaria.România nu a ratat niciun turneu final la feminin în cele şase ediţii disputate până acum, avansând în fazele eliminatorii în patru rânduri. Cea mai bună performanţă a fost medalia de argint, cucerită la Bucureşti, în 2016, cu echipa formată din Sonia Ursu, Gabriela Mărginean, Anca Şipoş şi Andra Haas.La masculin, naţionala României a lipsit la două ediţii, Amsterdam 2017 şi Paris 2021, iar cel mai bun rezultat din istorie este titlul european obţinut la ediţia inaugurală, în 2014, de Angel Santana, Bogdan Popescu, Cătălin Vlaicu şi Vasile Ştefan.„Avem o tradiţie bogată în baschetul 3x3, rezultate precedente prin care am făcut istorie şi sperăm ca, prin organizarea unor astfel de evenimente în România, să ajutăm naţionalele noastre.Constanţa este centru pentru baschetul 3x3, rezultatele obţinute în ultimii ani sunt o dovadă, şi vom face în continuare tot posibilul să ne menţinem la un nivel ridicat şi de organizare, şi sportiv”, a declarat Andrei Talpeş, preşedinte interimar al CSM Constanţa.Competiţia este organizată de Federaţia Română de Baschet, în parteneriat cu BC Athletic Constanţa şi Sport Arena Streetball, şi finanţată de Primăria Municipiului Constanţa.XXXNaţionalele U23 de baschet 3x3 ale României au participat, în perioada 30 mai - 1 iunie, la primele trei turnee ale Conferinţei Europa (Sud) din cadrul FIBA 3x3 Nations League 2022, evenimente găzduite de terenurile amplasate în Tel Aviv-Yafo, Gush Dan (Israel).Echipele tricolore au avut evoluţii notabile, adunând puncte importante în cadrul turneelor la care au mai participat reprezentativele similare ale Israelului, Italiei, Greciei şi Turciei, astfel că, după trei runde, România se află pe locul trei în clasamentul general al întrecerii masculine şi pe locul patru în topul competiţiei feminine.Următoarele trei turnee ale Conferinţei Europa (Sud) din cadrul FIBA 3x3 Nations League vor avea loc la Bucureşti, în perioada 5-7 august 2022.Foto: Facebook / Federaţia Română de Baschet