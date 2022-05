"Sunt foarte fericit că am făcut parte din această echipă. O experienţă de neuitat!"

Slovenul Zan Kosic şi americanul Jakob Lowrance se numără printre baschetbaliştii care au adus, în sezonul recent încheiat, un plus de energie la BC Athletic Neptun. Ajunşi pentru prima dată în campionatul din România, experienţa din teren, dar şi din afara lui a fost una de neuitat.La final de campionat, cei doi jucători s-au întors la casele lor, nu înainte de a transmite un mesaj de apreciere la adresa Constanţei, a suporterilor şi mai ales a celor mai mici fani care le-au urmărit evoluţiile, în direct, din tribunele Sălii Sporturilor.„Sunt foarte fericit că am făcut parte din această echipă, că am cunoscut atâţia oameni, atât pe teren, cât şi în afara lui, pentru că a fost o experienţă de neuitat”, a declarat Zan Kosic.„Unul dintre cele mai frumoase lucruri care mi-au plăcut la Constanţa a fost mulţimea de copii care veneau la meciuri şi care urmăreau baschetul, pentru care ceea ce făceam pe teren era ca un etalon. Mulţi tineri de gimnaziu şi liceu care iubesc baschetul şi voiau să afle cât mai multe despre jocul de baschet, să-l practice, veneau în tribune şi erau alături de echipă cu energia lor”, a adăugat Jakob Lowrance.XXXMembrii Consiliului Director al Federaţiei Române de Baschet (FRB) au aprobat cu unanimitate de voturi, la ultima întrunire, înfiinţarea unei noi competiţii interne: Cupa Federaţiei, masculin şi feminin, la care vor avea drept de participare numai jucători români.„Sistemul de joc, calendarul competiţional şi premiile în bani pentru jucători urmează să fie stabilite şi aprobate în perioada următoare”, au transmis reprezentanţii Federaţiei Române de Baschet.Cu această ocazie, a fost aprobat şi regulamentul pentru Festivalul de baby şi mini-baschet de la Costineşti 2022, unul dintre cele mai importante amendamente fiind acela că pot participa şi cluburi care nu sunt afiliate la federaţie, echipele respective putând fi conduse şi de profesori de educaţie fizică, chiar dacă nu deţin carnet de antrenor.În privinţa Ligii Naţionale de baschet masculin, s-a decis ca, la următoarele două sezoane, 2022-2023 şi 2023-2024, să participe 18 echipe (16 din Liga Naţională, sezonul 2021-2022, plus două care promovează din Liga 1), împărţite în două Conferinţe, A şi B.Iar ca urmare a demisiei Alinei Moanţă din funcţia de preşedinte al Colegiului Central al Antrenorilor, din motive personale, Consiliul Director al FRB a aprobat cu unanimitate de voturi ca Dan Berceanu să fie numit preşedinte interimar al Colegiului Central al Antrenorilor.Sorin MIHALACHEFoto: Facebook / Baschet Club Athletic Constanţa