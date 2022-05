Start în sezonul 2022 al Campionatului Naţional de baschet 3x3 outdoor

Sezonul 2022 al popularei competiţii de baschet 3x3 Sport Arena Streetball va debuta, în week-end-ul 13-15 mai, pe terenurile din Universitatea Politehnică Bucureşti. Sezonul va cuprinde cinci turnee, care vor conta şi pentru Campionatul Naţional de baschet 3x3 outdoor (Open), organizat de către Federaţia Română de Baschet.În Campionatul Naţional de baschet 3x3 outdoor, pot participa numai cluburi afiliate la federaţie, fiecare club putând înscrie maximum două echipe (formate din patru jucători) la toate categoriile de vârstă (peste 35 de ani, open, sub 21 de ani, sub 18 ani, sub 16 ani, sub 14 ani, sub 12 ani, sub 10 ani, masculin şi feminin).Echipele înscrise în Campionatul Naţional trebuie să participe la minimum trei turnee regulate (plus turneul final, în cazul în care se califică), iar la turneul final, echipele calificate pot folosi doar jucători care au evoluat anterior în minimum două turnee regulate.„Campioana categoriei Open masculin va avea asigurate biletele pentru circuitul mondial, FIBA 3x3 World Tour, Mastersul din Franţa. Turneul final va fi dedicat exclusiv echipelor româneşti şi jucătorilor din România, iar astfel ţara noastră va avea şansa unei prezenţe în elita baschetului 3x3 mondial pentru prima oară după anul 2015”, au transmis reprezentanţii Federaţiei Române de Baschet.La fiecare turneu, vor fi premiate cele mai bune două echipe de la fiecare categorie, urmând să fie acordate şi o serie de premii individuale pentru cei mai valoroşi şi cei mai de perspectivă jucători.Iată calendarul Sport Arena Streetball Tour pentru 2022: turneul 1: 13-15 mai; turneul 2: 10-12 iunie; turneul 3: 1-3 iulie; turneul 4: 12-14 august; turneul final: 2-4 septembrie.Foto: Federaţia Română de Baschet / frbaschet.ro