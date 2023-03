Revoltă după aproape patru decenii în armată: "Vă jur că voi refuza prezentarea la arme!"

Comandor av. (rez) Octavian Păun a fost pilot militar pe avioane supersonice de vânătoare (MiG-23 și MiG-29) și pe elicoptere (IAR 316 și IAR 330), iar în prezent este membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, filiala Constanța. Acesta consideră că modul în care a fost prezentată opiniei publice problema așa-ziselor „pensii speciale” a fost plin de dezinformări ce au avut drept rezultat așezarea în tabere adverse: poporul și militarii. „Personal, consider că pe multe canale media nu s-a făcut altceva decât să se «asmută» gratuit opinia publică din România cu privire la faptul că tot sistemul național de apărare beneficiază de «pensii speciale» și nu ar fi plătit (contribuit) la asigurările sociale la stat. Total fals, intolerabil și fără justificare. Au făcut un joc perfid, ipocrit și fără justificare. Dacă, în prezența unui război crunt la graniță, au impresia că printr-o lege sau un OUG va fi «războiul întregului popor», se înșală enorm”, a declarat comandorul Octavian Păun.





Pensionarul militar arată că, ajuns la o vârstă venerabilă și după aproape patru decenii petrecute în uniformă, este umilit de măsurile pe care vor să le adopte conducătorii țării pe care a slujit-o cu onoare și demnitate.





„După 36 de ani de vechime în sistem (de caschetă), sunt adus în ipostaza de a fi umilit de această șleahtă de trădători naționali, în frunte cu președintele acestei țări, care periodic aduc modificări unei legi organice (Legea 223/2015), votată bicameral, dar, ce să vezi, «ciuntită» la nevoie cu OUG-uri (OUG 57, 59, 114) și mai nou printr-o lege absurdă din «foamea de bani» (Legea 4/2023), care prevede o impozitare progresivă. Nu doresc a mai comenta dezinteresul acestor aleși față de întreg sistemul național de apărare al României! Personal vă jur, la fel cum am jurat și m-am aflat sub un legământ sacru atât timp cât am fost activ, că, dacă pensia îmi va fi diminuată cu cel puțin 1 ban, voi face publică o declarație personală prin care, cu orice risc asumat (inclusiv Legea Marțială) prin care voi refuza prezentarea la arme! De asemenea, îmi voi consilia unicul băiat, aflat într-o unitate de elită a Marinei Militare, să-și dea demisia și să plece din această țară coruptă și plină de hoție, fără Constituție, dar mai ales, așa cum un președinte al nației a afirmat... «un stat eșuat»”, a mai afirmat, cu revoltă, pensionarul militar.





Pensionarii militari au atras atenția în ultima perioadă, în repetate rânduri, asupra faptului că se va face o nedreptate militarilor activi, cât și celor în retragere și rezervă, dacă va fi modificată legislația privind pensiile militare, în variantele înaintate de guvernanți, conform PNRR. Ba chiar, săptămâna trecută, aceștia au participat la un amplu protest în capitală, alături de polițiști și polițiștii de penitenciare, pentru a-și striga supărările. Sute de protestatari au fost din Constanța, semn că atât polițiștii, cât și pensionarii militari de la malul mării sunt deciși să ia atitudine pentru a li se face dreptate.