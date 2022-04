Scaunul de adjunct la IPJ Constanța, liber de aproape șase ani! Iată ce subiecte le-au pus probleme candidaților

Concursul pentru funcția de adjunct al inspectorului șef din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța a fost îndelung așteptat. Funcția este vacantă de aproape șase ani (!), mai precis din noiembrie 2016, de când a ieșit la pensie apreciatul comisar șef Adrian Rapotan, cel care a deținut funcția decenii bune. De altfel, comisarul șef Adrian Rapotan era, în momentul în care a ieșit la pensie, cel mai longeviv polițist într-o funcție de conducere din întreaga țară.De atunci și până în prezent, funcția respectivă, care presupune printre altele și a ține „frâiele” a tot ce este legat de asigurarea ordinii publice în județul Constanța, a fost fie ocupată prin împuterniciți, fie vacantă. Mai mulți ofițeri s-au perindat pe funcția respectivă, unii pentru câteva luni, alții pentru o perioadă de un an, în timp ce Inspectoratul General al Poliției Române tot întârzia organizarea concursului. La începutul lui 2021, ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode susținea că Poliția trebuie să scape de sub „dictatura împuternicirilor” și anunța demararea unei îndelungi campanii de concursuri pentru ocuparea tuturor funcțiilor de conducere vacante. A fost nevoie de mai bine de un an pentru a fi organizat, în sfârșit, concursul pentru funcția de adjunct de la IPJ Constanța. Dar minunea s-a produs, iar evenimentul așteptat de mai bine de jumătate de deceniu a avut loc joi 28 aprilie, la sediul IGPR.Trei candidați s-au înscris la concursul respectiv, trei ofițeri de poliție din cadrul IPJ Constanța, dar niciunul nu a obținut nota de trecere. Unul dintre ofițeri nu s-a mai prezentat la concurs – este vorba despre șeful Poliției municipiului Mangalia. Ceilalți doi candidați au fost șeful Biroului Control Intern și șeful Serviciului Acțiuni Speciale.Referitor la condițiile în care s-a desfășurat examinarea, la gradul de dificultate al subiectelor și la așteptările de la ofițerii de poliție înscriși, reprezentanții Sindicatului Europol au transmis un comunicat elocvent.„Joi, 28 aprilie, începând cu ora 14:00, la sediul IGPR a avut loc concursul pentru ocuparea funcției vacante de adjunct I al inspectorului șef din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, în calitate de observator participând un reprezentant al Sindicatului EUROPOL. Președintele comisiei de concurs a fost adjunctul inspectorului general, respectiv chestorul de poliție Eduard Mirițescu, unul dintre membrii acestei comisii fiind chiar șeful IPJ Constanța, chestorul de poliție Adrian Constantin Glugă. Este pentru prima dată când un inspector șef este desemnat ca membru al comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de adjunct în cadrul inspectoratului pe care îl conduce. Unul dintre candidați, respectiv șeful Poliției Mangalia, cunoscut deja pentru comportamentele abuzive pe care le manifestă față de subordonații săi, nu s-a mai prezentat la concurs în timp ce ceilalți doi candidați, respectiv șeful Serviciului Acțiuni Speciale și șeful Biroului Control Intern din cadrul IPJ Constanța care au susținut proba interviului structurat pe subiecte profesionale au obținut, primul obținând nota 4,21, iar cel de-al doilea 5,63”, se arată în comunicarea sindicatului.De asemenea, sindicaliștii au mai punctat referitor la subiectele pe care le-au avut de soluționat polițiștii: „Cât despre dificultatea subiectelor, vă putem preciza că acestea sunt indispensabile exercitării atribuțiilor de simplu polițist, cu atât mai mult pentru cei ce doresc să ocupe funcții de conducere în cadrul unui inspectorat județean de poliție, astfel-Categorii de persoane ce pot avea acces în centrele de reținere și arestare preventivă, în baza funcției și prerogativelorconferite de aceasta, conform art. 243 din OMAI nr.14/2018;-Situațiile de suspendare și revocare a dreptului de a interoga bazele de date;-Condiții de acordare a autorizației de procurare a armelor letale;-Evenimentele/incidentele care nu fac obiectul evidenței statistice a accidentelor de circulație rutieră;-Elaborarea Planului de Activități, respectiv realizarea monitorizării stadiului de îndeplinire a obiectivelor stabilite, conform Dispoziției IGPR nr. 91/2019;-Măsurile pe care le poate dispune adjunctul șefului de inspectorat în situația în care o persoană de sex feminin se prezintă în audiență și sesizează faptul că a fost hărțuită prin transmiterea unor mesaje frecvente pe telefonul mobil de către fostul concubin care locuiește pe raza altei localități;-Măsurile pe care le poate dispune adjunctul șefului de inspectorat în situația în care o persoană de sex feminin se prezintă în audiență și sesizează faptul că a întâmpinat o problemă de ordin financiar la nivelul Asociației de Proprietari, precum și faptul că a observat în zona adiacentă locului de muncă un bărbat despre care cunoaște că își exploatează copilul determinându-l să cerșească și pe care l-a surprins în vecinătatea unei școli în timp ce acosta și agresa elevii”.„Vă lăsăm pe voi să trageți concluziile cu privire la gradul de dificultate al subiectelor pe care cei doi candidați care ocupă funcții de conducere în cadrul IPJ Constanța, au fost nevoiți să le susțină astăzi în încercarea lor de a promova concursul pentru ocuparea funcției de adjunct I al șefului IPJ Constanța”, au mai arătat sindicaliștii.Menționăm că IPJ Constanța are două funcții de adjuncți ai inspectorului șef, cealaltă funcție fiind ocupată de comisarul șef Mircea Vizitiu.