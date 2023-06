Șeful Apărării din Georgia, primit de șeful Statului Major al Forţelor Navale

La invitația șefului Statului Major al Apărării, general Daniel Petrescu, generalul-maior Giorgi Matiashvili, șeful Forțelor de Apărare ale Georgiei, se află într-o vizită oficială în România, care are ca obiectiv principal dezvoltarea relațiilor bilaterale româno-georgiene, în domeniul militar.Cu acest prilej, oficialul georgian și șeful Apărării din România au efectuat o vizită de lucru la Constanța, unde au fost primiți de șeful Statului Major al Fortelor Navale, viceamiral Mihai Panait, miercuri, 14 iunie, în două mari unităţi ale Forţelor Navale Române.La Centrul de Scafandri, cei doi oficiali au vizitat infrastructura de scufundare și noul laborator hiperbar şi au discutat despre participarea scafandrilor militari din România şi Georgia la exerciţii militare comune.În cadrul discuţiilor, au fost abordate subiecte despre situația de securitate din zona Mării Negre și despre diversificarea acțiunilor de cooperare militară bilaterală, precum şi dezvoltarea cooperării între marinele din cele două ţări. De asemenea, a fost prezentată contribuţia Forțelor Navale Române la dezvoltarea proiectelor de cooperare structurată ale Uniunii Europene în domeniul politicii de securitate și apărare (PESCO). Forțele Navale Române coordonează proiectul „European Union Network of Diving Centers” (EUNDC), la care participă, cu statut permanent, Bulgaria, Franța și România, iar Germania și Spania au statut de observatori. Proiectul își propune interconectarea centrelor de scafandri din statele UE și are ca obiectiv principal standardizarea instruirii, antrenării și certificării scafandrilor din Uniunea Europeană.La Academia Navală Mircea cel Bătrân, oficialul georgian a vizitat baza materială, laboratoarele şi simulatoarele. Pe agenda discuțiilor s-au aflat subiecte privind dezvoltarea unor proiecte comune ale forțelor navale din ambele țări în domeniul învățământului militar de marină, precum și identificarea unor programe de pregătire de specialitate, în diferite domenii de marină, pentru personalul din cele două forțe navale.