Șeful jandarmilor din Constanța, Daniel-Mihai Ferencz: "Uneori e bine să faci un pas lateral și să lași alți tineri motivați"

Printre altele, Daniel-Mihai Ferencz a precizat că succesul lui se datorează, într-o măsură considerabilă, spiritului de competiție hrănit încă din Academia de Poliție: „Dorința tuturor colegilor, fiind vorba de ofițeri activi, profil comandă, era de competiție. Cred că am făcut totul pas cu pas, cu încrederea înainte, fără ezitări, fără frică de înălțime, fără fobii, cu perseverență. Se pare că cei care au crezut mai mult în ei înșiși, cum am fost și eu, au putut demonstra ceva în timp. Dar repet, doar cu multă perseverență și cu multă muncă”.



Plafonare și pas lateral. „Nimeni nu este etern pe o funcție”



După ani buni serviți în funcția de inspector șef al IJJ Constanța, Daniel Ferencz nu își regretă trecerea în rezervă, susținând că schimbările sunt bune și este benefic să te dai la o parte pentru a lăsa loc tinerilor să se dezvolte: „Nu m-am plafonat, dar m-aș fi anchilozat pe funcție dacă aș fi continuat, pentru că aici am atins potențialul maxim. Există un risc, la un moment dat, că oamenii încep să se familiarizeze cu ideile pe care le promovezi și să încerce să-ți facă pe plac și atunci se poate ca nu neapărat cele mai bune idei să fie promovate. E bine la un moment dat să survină și o schimbare, nimeni nu este etern pe o funcție. Uneori e bine să faci un pas lateral și să lași alți tineri motivați, de vârstă și de ambiție, să crească”.





Un alt risc adus de evoluția pe plan profesional este neglijarea anumitor aspecte ce țin de familie. „Atunci, luând în calcul și acest considerent, pentru că altfel nu ai fi un om complet, e bine să faci un pas lateral. Acestea au fost considerentele, pentru mine, ca să spun pas, deocamdată”.





Mulțumiri și regrete după 26 de ani de activitate



Una dintre realizările din funcția de inspector șef al IJJ recunoscute de Daniel Ferencz este formarea unui mediu plăcut de lucru, prin încurajarea comunicării între colegi: „În ultimii cinci ani am reușit să construiesc aici un colectiv, să generez conduite adecvate, să construiesc o idee de speranță, o idee de încredere reciprocă între colegi, să nu accept dezvoltarea bisericuțelor și să cultiv discuția liberă, transparentă și încrederea între colegi”.





De asemenea, reabilitarea sediului IJJ, cu ajutorul fondurilor europene în valoare de 1.300.000 de euro, reprezintă o altă realizare pentru inspectorul șef al instituției. Potrivit informațiilor oferite de el, cu ajutorul acestor fonduri au fost renovate întreaga clădire a Inspectoratului, garajele și depozitele, dar au fost achiziționate și generatoare electrice pentru subunități.



În ceea ce privește dotarea, Daniel Ferencz este de părere că poate ar fi trebuit să insiste mai mult: „Am fi putut face mai mult la dotare, dar aici nu ținea neapărat de noi. Poate am fi putut, dacă ne scoteau pe ușă, să intrăm pe geam, poate aici trebuia să fiu mai flexibil. Este posibil. Trebuie să spun, nu există conduita perfectă și nici abordarea perfectă, dar eu spun că buna credință și viziunea s-au regăsit la noi și cred că am lăsat o idee de lucru armonioasă”.







Sfaturi pentru tinerii care intră în sistemul Apărării Naționale



„Perseverență” este cuvântul cheie pe care Daniel Ferencz dorește să îl transmită noilor generații.





Potrivit acestuia, tinerii trebuie să acționeze astfel încât să câștige încrederea și aprecierea colectivului și șefilor „pentru că există și această posibilitate de a te plimba între unități și funcții. Să stai două-trei luni pe o funcție, să nu îți convină și să vrei în altă parte, tu neștiind în mod real și just cum ești apreciat și competența pe care o ai la momentul respectiv. Trebuie să fii consecvent pe o funcție, nu să te muți după câteva luni în altă parte, pentru că, dacă tu nu demonstrezi ce poți face în doi ani pe o funcție, automat tu nu vei avea o recunoaștere în colectiv. Nu trebuie să te plimbi doar dintr-o misiune în alta și să îți pui insigne pe piept, iar când te scutură cineva să nu rămână nimic de valoare”.





Pentru a avea succes, inspectorul șef IJJ Constanța le mai transmite celor care sunt la început de drum să fie exemplari, atât comportamental, printr-o estimare corectă a propriei valori și prin acordarea respectului față de superiori și de colegi, cât și vizual, având grijă la imaginea pe care o expun în societate.



Mulțumiri presei



În altă ordine de idei, Daniel Ferencz a ținut ca prin intermediul ziarului „Cuget Liber“ să transmită mulțumiri presei din Constanța, dar și din țară, pentru o comunicare productivă, dar și pentru prezentarea corectă a informațiilor: „Mulțumesc presei că ne-a asigurat sprijin, o prezentare transparentă a activității noastre, chiar și atunci când am greșit, dar e bine că, în general, am avut activitatea fermă, coerentă și exigentă în spațiul public, iar asta a fost redat corect de către presă și vă mulțumim cu ocazia aceasta”.





Astfel, după aproape 28 de ani în care a purtat uniformă, incluzând și cei patru ani de academie, Daniel Ferencz a spus cum pe parcursul său profesional a fost nevoit să depășească numeroase trepte, antrenat de ideea evoluării constante.„De la intrarea în sistem până la ocuparea funcției de șef al Inspectoratului au fost foarte multe trepte de parcurs, iar toate au venit gradual cu provocări”, a precizat acesta.