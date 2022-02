Stagiul militar obligatoriu, nostalgie sau necesitate?

„Consider că este bine să avem un stagiu de pregătire militară pentru tineret, indiferent de ce denumire ar purta: cercetași, stagiu militar obligatoriu, voluntar etc. Este benefic pentru faptul că modelează caractere, mentalități, îi învată pe tineri despre conduită, organizare, camaraderie. Este necesar pentru tineret, în primul rând ca pregătire pentru viață, nu neapărat pentru Armată, pentru că în prezent militarii sunt bine pregătiți. Se investește în tehnică și se va mai investi”, a afirmat Cristian Crăciun, președintele Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități Sucursala Constanța.





Pe de altă parte, acesta consideră că nivelul de adaptabilitate al românilor, ca nație, cât și ingeniozitatea generației tinere ar face ca, în eventualitatea unui conflict armat pentru care românii să fie chemați la arme, ar face ca un scurt instructaj înainte de plecarea pe front să fie suficient. „Printr-un stagiu militar obligatoriu se urmărește să fie persoane pregătite să ocupe funcțiile de execuție, în caz de război. Sunt state care practică o altfel de pregătire: de exemplu, în Olanda, instrucția se desfășoară în sfârșiturile de săptămână. Iar pentru mecanici conductori de TAB-uri sau tancuri sunt pregătiți șoferi de buldoexcavatoare, IT-iștii pentru dirijarea de drone etc”, a adăugat Cristian Crăciun.





La rândul său, colonelul (r) Remus Macovei, președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” Constanța, consideră că este necesară reintroducerea obligativității stagiului militar obligatoriu. „Este necesar, dar cu o durată de cel mult șase luni de pregătire militară intensivă. Altfel, se ajunge în situații de criză să nu mai existe rezerviști. Este util, atât din punct de vedere militar, nu se mai ajunge să cerem Franței «Vino și ajută-mă!». Am crea un sistem militar viabil, de care să țină cont un posibil adversar. Stagiul militar obligatoriu trebuie bine analizat și foarte bine etapizat, astfel încât, la terminarea acestuia, tinerii să aibă pregătirea necesară pentru a activa în caz de criză sau război. În prezent există această formă, a voluntariatului; tinerii, mai ales cei din mediul rural, vin, sunt interesați să fie rezerviști militari. Dar sunt alte probleme. Sunt firme care nu le dau voie să vină la instruiri, riscă să își piardă locurile de muncă, ar fi necesară modificarea legislației astfel încât firmele să fie obligate să le păstreze locurile de muncă acestor tineri”, a afirmat col. (r) Remus Macovei.



„Nu mai avem infrastructură, sunt necesare investiții masive”





Mai multe voci din rândul militarilor susțin beneficiile reintroducerii stagiului militar obligatoriu. Dar consideră că este un deziderat nerealizabil, în prezent. „Sunt state care au început să reintroducă stagiul militar obligatoriu. Dar la noi nu se va întâmpla prea curând. În primul rând, nu mai există infrastructura pentru a-l susține: dormitoare, popote, lenjerii, veselă etc. Ar fi necesare investiții masive pentru «reînvierea» serviciului militar obligatoriu, iar statul nu are fondurile necesare! Apoi, trebuie să mai subliniem un aspect extrem de important: până la a face o alegere între stagiul voluntar sau obligatoriu trebuie schimbat modul în care se face armată! Trebuie scoase sectoarele, acea meteahnă păstrată cu sfințenie în Armata României, deși serviciul militar obligatoriu a fost desființat de aproape două decenii. Ce rost are dacă este reintrodusă obligativitatea, dacă în continuare ne rezumăm la sectoare, adunat frunze, spălat coridoare și vopsit trotuare, în loc ca tinerii militari să învețe tactici militare? Este nevoie de înmulțirea exercițiilor de tragere, de exemplu, de diversificarea sistemului de instruire, căci acum sunt aplicate sisteme învechite, cu o tehnică îmbătrânită!”, ne-a declarat un caporal din cadrul Armatei Române.



„Stagiul militar obligatoriu nu este o opțiune în acest moment”





Reamintim că, de dată recentă, ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu, afirma că la acest moment autoritățile nu au în vedere reintroducerea stagiului militar obligatoriu, dar au în vedere îmbunătățirea condițiilor în care se face stagiul voluntar, iar cei care se vor înscrie vor primi circa 2.700 de lei pentru perioada în care fac stagiul, iar ulterior o soldă de aproximativ 1.500 de lei, atunci când nu sunt convocați.





„În niciun caz, stagiul militar obligatoriu nu este o opţiune pentru noi în acest moment. Se discută, am discutat-o în zona comisiei de apărare din Parlament, unde mi-au pus această problemă parlamentarii noştri, mi-au pus-o şi alţi rezervişti, de exemplu în întâlnirile mele cu rezerviştii mi-au spus că ar fi necesar, din nou, să se ajungă la asta. Însă, în acest moment, nici din punct de vedere economic şi nici din punct de vedere al nevoilor noastre nu este o opţiune pentru o decizie de genul acesta, de aceea vă spuneam că avem variante de altfel”, a afirmat ministrul Apărării Naționale.





În urmă cu 15 ani, România desființa serviciul militar obligatoriu, după aproape 140 de ani în care „a face armata” a fost o etapă obligatorie din viața tuturor tinerilor. Prin urmare, stagiul militar obligatoriu devenise o etapă de care se ținea cont, în orânduirea socială; mulți își mai amintesc cum tinerii bărbați nu se puteau căsători decât după ce se întorceau din armată.De la momentul eliminării stagiului militar obligatoriu, Armata a funcționat cu militari profesioniști angajați și voluntari – rezerviștii. Situația tensionată din apropierea graniței României îi face pe tot mai mulți să se întrebe: ar fi mai bine să fie reintrodus stagiul militar obligatoriu? Oameni cu experiență militară au declarat pentru „Cuget Liber” că beneficiile acestui sistem sunt indubitabile, atât pentru nivelul de pregătire al cetățenilor, în eventualitatea unui conflict armat, cât și ca pregătire pentru viață.