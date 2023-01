Trafic de cocaină în Cernavodă. Inculpații, "ascultați" cu microfoane ascunse în arestul Poliției

„La data de 2 iunie 2022, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, în orașul Cernavodă, la locuințele unor bărbați bănuiți de trafic de droguri de mare risc (cocaină).





Cei trei bărbați, cu vârste cuprinse între 22 și 42 de ani, au fost conduși la audieri, iar în baza probatoriului administrat în cauză, procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Constanța au dispus reţinerea acestora, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța”, se arată în comunicatul DIICOT de la acea dată.





Potrivit documentației prezentate în fața instanței de judecată, inclusiv în Arestul IPJ Constanța, unde erau reținuți suspecții, au fost folosite dispozitive de ascultare, împrejurare în care anchetatorii au aflat că unul dintre suspecți a mințit când a susținut că nu știa că „Bebiță” i-a dat droguri pentru a le duce unui client. Inițial, acesta susținuse că primise un pachet de țigări Kent de la Marius P. și că urma să primească 1.000 de lei de la un bărbat, pe care i-a dat lui Marius P. după câteva ore.



Un inculpat s-a dat de gol în arestul Poliției





Redăm, în rândurile următoare, o parte din conversația surprinsă în arest, cuprinsă în actele penale depuse la instanță, după cum sunt prezentate de rejust.ro:



„- I-am zis că făceam curse (neinteligibil), m-a sunat omu’ că să mă duc să-mi dea băiatu’ ăla zece milioane. Eu oricum i-am dat-o că, dacă spuneam adevărul, era mai rău, mi-a zis și ăla care era afară. (în continuare, discuția nu prezintă interes operativ)



- Da, da’ eu vreau să știu ce i-ai zis, ca să știu io, ai înțeles, I-ai zis de rău, i-ai zis de bine, nu contează. (în continuare, discuția nu prezintă interes operativ)



- Singura variantă care i-am zis-o, i-am zis așa că mi-ai dat ... m-ai sunat ... am venit la tine ... că mi-ai zis să iau zece milioane de la cineva. I-am zis în felul următor: «Mi-a dat un pachet de țigări să-i dau lu’ băiatu’ ăla și să-mi dea banii, zece milioane, c-avea să-i dea». Deci n-am stat să mă (neinteligibil) cum și-n ce fel. Asta am declarat.



- Ca și cum că nu știi ce i-am dat.



- Da. Ai înțeles ? Asta am zis.



- E bine.



- Când o să iei declarația, să vezi. D-aia m-a ținut atâta.



- Și i-ai mai zis că ai mai fost cu mine sau ...



- Nu (neinteligibil)”.





Ulterior, confruntat cu noile probe, suspectul și-a schimbat declarația și a recunoscut că avea cunoștință de faptul că în cele două plicuri de culoare neagră primite erau droguri, dar că nu a recunoscut întrucât se temea de Marius P.





În urma analizării probelor, instanța i-a condamnat la închisoare pe cei trei suspecți, pe Marius P. la șase ani și patru luni de închisoare, el având și alte condamnări mai vechi, iar pe ceilalți doi la câte trei ani și patru luni, respectiv trei ani și cinci luni, în toate cele trei cazuri cu executare.





Decizia nu este definitivă, ci poate fi contestată.





De asemenea, conversațiile telefonice și schimburile erau supravegheate cu mijloace tehnice de ascultare. După ce au strâns probele necesare, anchetatorii au organizat mai multe percheziții domiciliare.